Jhansi News: अधेड़ किसान ने खेत पर फांसी लगाकर दी जान

Jhansi News: अधेड़ किसान ने खेत पर फांसी लगाकर दी जान
Jhansi News: झांसी (मऊरानीपुर) में एक अधेड़ किसान ने बैंक और साहूकारों के कर्ज से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लक्ष्मन कुशवाहा नामक किसान ने खेत में फसल की निदाई के लिए निकले थे और उसके बाद लौटकर नहीं आए। उनके बच्चे और ग्रामीण इस घटना से उदास हैं।
Jhansi News: झांसी (मऊरानीपुर)। गांव वीरा में घर से निदाई को निकले अधेड़ किसान ने बुधवार को फांसी लगाकर जान दे दी। उनका शव पेड़ से फंदे पर झूलता मिला तो परिवार में कोहराम मच गया। उन्होंने बताया कि बैंक और साहूकारों के कर्ज से परेशान होकर यह कदम उठाया है। वहीं कोतवाली मऊरानीपुर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव वीरा निवासी 50 वर्षीय लक्ष्मन कुशवाहा किसान थे। उन्होंने तीन बीघा खेत में मूंगफली बोई थी। बुधवार सुबह वह फसल की निदाई के लिए निकले थे। फिर लौटकर नहीं आए। उन्होंने पेड़ के सहारे फांसी का फंदा बनाया और झूल गए। बुधवार सुबह करीब 11 बजे जब उनका बेटा पंकज कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा तो वह अचेता अवस्था में पड़े थे। जिससे वह रोने-बिलखने लगे। शोर सुनकर आसपास हड़कंप मच गया। आनन-फानन में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। बेटे पंकज कुशवाहा ने बताया कि तुरंत पापा को ्रसामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर ले गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया वह परेशान थे। उनके नाम सरकारी बैंक का कर्जा है और लगभग 3.30 लाख रुपए साहूकारों का कर्जा है। जिसके चलते यह कदम उठाया है। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस व नायब तहसीलदार अमित मुदगिल ने मौका-मुआयना किया। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की मानें तो जांच की जा रही है। वहीं नायब तहसीलदार ने बताया कि जांच के बाद जो भी मृतक आश्रितों को सहायता दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा。
बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
भाई पंकज ने बताया कि पापा ने बहन की शादी थी। जिसमें करीब 3.30 लाख रुपए कर्ज साहूकारों से लिया था। जिसे चुकाने को लेकर वह काफी परेशान थे। वहीं ग्रामीणों की मानें तो मृतक के दो बेटे व एक बेटी है। उनकी मौत के बाद बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। सभी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं ग्राम प्रधान वीरा देवेंद्र खरे, शेखर राज बड़ोनिया सहित अन्य ने मृतक आश्रितों को सहायता दिलाए जाने की मांग की है।
किसान नेता भी पहुंचे
फांसी लगाकर किसान द्वारा दी गई जान के बाद परिवार में कोहराम मच गया। उनके दो बेटे हैं। जो दिल्ली में मजदूरी करते हैं। वहीं किसान नेता शिवनारायण सिंह परिहार ने सीएचसी मऊरानीपुर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। उन्हें ढांढस बंधाया। जिला प्रशासन से मृतक किसान के परिजनों को राहत राशि प्रदान करने की मांग की।
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