Jhansi News: श्मशान घाट पर रुका अंतिम संस्कार, 12 घंटे से पुलिस का पहरा

Jhansi News: झांसी। बबीना थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक पारिवारिक विवाद के बाद श्मशान घाट पर भी हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए लाए गए महिला के शव का मायके पक्ष ने विरोध कर दिया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। हालात ऐसे बने कि पुलिस को पिछले 12 घंटे से श्मशान घाट पर तैनात रहना पड़ा। मोहल्ला इमलीपुरा निवासी सागर साहू और उसकी पत्नी राधा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद सागर ने कथित रूप से जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उधर, पति की हालत देखकर पत्नी राधा ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद ससुराल पक्ष अंतिम संस्कार के लिए शव को श्मशान घाट ले गया। इसी दौरान मायके पक्ष के लोग श्मशान घाट पहुंच गए और अंतिम संस्कार रुकवा दिया। उनका आरोप है कि राधा की हत्या की गई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर 10 लाख रुपये की मांग करने का भी आरोप लगाया और पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि मायके पक्ष को राधा की मौत की सूचना पहले ही दे दी गई थी, लेकिन वे रात करीब आठ बजे सीधे श्मशान घाट पहुंचे और अंतिम संस्कार का विरोध शुरू कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस पिछले करीब 12 घंटे से श्मशान घाट पर तैनात है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। अंतिम संस्कार पुलिस की मौजूदगी में कराने के प्रयास जारी हैं।