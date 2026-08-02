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Jhansi News: एसडीओ ने देखी ट्रांसफार्मरों की स्थिति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी के समथर नगर में बिजली समस्या और ओवरलोडिंग को लेकर एसडीओ सौरभ राय ने विद्युत ट्रांसफार्मरों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोड की जांच की और आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित कर्मचारियों को दिए। आवश्यकतानुसार तकनीकी सुधार एवं वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएंगी, ताकि नगरवासियों को बेहतर विद्युत आपूर्ति मिल सके।

एसडीओ ने देखी ट्रांसफार्मरों की स्थिति
एसडीओ ने देखी ट्रांसफार्मरों की स्थिति

Jhansi News: झांसी। समथर नगर में लगातार बढ़ रही बिजली समस्या व ओवरलोडिंग को लेकर विभाग भी गंभीर है। रविवार को एसडीओ सौरभ राय ने नगर में विभिन्न विद्युत ट्रांसफार्मरों को देखा। उन्होंने लोड की जांच की। संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एसडीओ ने बताया कि जिन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों पर अधिक लोड पाया जाएगा। वहां आवश्यकतानुसार तकनीकी सुधार एवं वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएंगी, ताकि नगरवासियों को निर्बाध एवं सुचारु विद्युत आपूर्ति मिल सके।

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