Jhansi News: बीमारी से तंग महिला ने फांसी लगाकर दी जान
Jhansi News: झांसी के मोहल्ला आंबेडकर नगर में एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला विद्या देवी ने आर्थिक स्थिति और बीमारी के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोग जब सुबह उठे, तो शव फंदे पर झूलता हुआ पाया। यह घटना स्थानीय पुलिस द्वारा जांच में ली जा रही है।
Jhansi News: झांसी। समथर थाना क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला आंबेडकर नगर में वृद्ध महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। बंद कमरे में उसका शव फंदे पर झूलता मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला आंबेडकर नगर निवासी 60 वर्षीय विद्या देवी पत्नी राजाराम मजदूरी करती थी। वह बीमार रहती थी। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। देर रात वह घर पर थी। परिजन सोने चले गए। तभी वह अंदर के कमरे में गई। वहां उसने रस्सी के सहारे फंदा बनाया और झूल गई। गुरुवार को जब परिवारवाले सोकर उठे तो विद्या देवी के न दिखने पर परेशान हो गए।
उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो दंग रह गए। उसका शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था। यह देख परिजनों के पैरों तले जमीन सरक गई। वह फूट-फूटकर पड़े। वहीं फांसी की खबर से आसपास हड़कंप मच गया। आनन-फानन में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। मृतका के बेटे अरविंद कुमार दोहरे ने बताया कि मां बीमार रहती थी। इसके अलावा घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। घर कोई किसी तरह की बात नहीं थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। मौके पर फॉारेंसिक टीम को बुलाया गया। जो काफी देर तक साक्ष्य जुटाने में लगी रही। वहीं पुलिस ने लोगों की मदद से शव को फंदे से नीचे उतरवाया। उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की मानें तो जांच की जा रही है।
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