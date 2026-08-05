Jhansi News: नकली दवा की सूचना पर ड्रग विभाग का छापा
Jhansi News: नकली दवा की सूचना पर ड्रग विभाग का छापानहीं मिली नकली सामग्री, मेडिकल स्टोर संचालक शटर डाउन कर भागेझांसी (मऊरानीपुर), संवाददाताझांसी के मऊरानीपुर में
Jhansi News: झांसी (मऊरानीपुर)। झांसी के मऊरानीपुर में नकली दवाओं की सूचना पर बुधवार को ड्रग विभाग की टीम ने पुलिस के साथ छापेमार कार्रवाई की। जिससे शहर में खलबली मच गई। मेडिकल स्टोर वाले शटर डाउन कर भाग गए। करीब दो घंटे तक चली जांच में मौके से कोई नकली दवा बरामद नहीं हुई। हालांकि कार्रवाई के दौरान अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद हो गए। मऊरानीपुर में नकली दवा की सूचना पर बुधवार को औषधी निरीक्षक राहुल कुमार झांसी, रेखा सचान हमीरपुर, विनय मिश्रा ललितपुर के साथ टीम मऊरानीपुर पहुंची। जहां मोहल्ला नई बस्ती में एक मकान पर छापेमारी की। जहां जांचकी गई।
अधिकारियों ने करीब दो घंटे तक दस्तावेजों और दवाओं की गहन जांच की। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि जांच में पता चला कि संबंधित युवक एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) के रूप में कार्यरत है। उसके पास मौजूद दवाओं के बिल और कंपनी के दस्तावेज सही पाए गए। जांच के दौरान कोई भी नकली या अवैध दवा बरामद नहीं हुई। वहीं इस कार्रवाई की खबर पूरे नगर में फैलते ही मेडिकल कारोबारियों में हड़कंप मच गया। कई मेडिकल स्टोर संचालकों ने एहतियातन अपने प्रतिष्ठानों के शटर बंद कर दिए, जबकि कई संचालक दुकानें छोड़कर चले गए।
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