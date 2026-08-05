Jhansi News: नकली दवा की सूचना पर ड्रग विभाग का छापा

जांच की प्रक्रिया

करीब दो घंटे तक चली जांच में मौके से कोई नकली दवा बरामद नहीं हुई। हालांकि कार्रवाई के दौरान अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद हो गए। मऊरानीपुर में नकली दवा की सूचना पर बुधवार को औषधी निरीक्षक राहुल कुमार झांसी, रेखा सचान हमीरपुर, विनय मिश्रा ललितपुर के साथ टीम मऊरानीपुर पहुंची। जहां मोहल्ला नई बस्ती में एक मकान पर छापेमारी की। जहां जांच की गई। अधिकारियों ने करीब दो घंटे तक दस्तावेजों और दवाओं की गहन जांच की। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि जांच में पता चला कि संबंधित युवक एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) के रूप में कार्यरत है। उसके पास मौजूद दवाओं के बिल और कंपनी के दस्तावेज सही पाए गए। जांच के दौरान कोई भी नकली या अवैध दवा बरामद नहीं हुई। वहीं इस कार्रवाई की खबर पूरे नगर में फैलते ही मेडिकल कारोबारियों में हड़कंप मच गया। कई मेडिकल स्टोर संचालकों ने एहतियातन अपने प्रतिष्ठानों के शटर बंद कर दिए, जबकि कई संचालक दुकानें छोड़कर चले गए।