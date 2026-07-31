Jhansi News: नदी क्षेत्र में आवासीय नक्शे स्वीकृत न किए जाएं

Jhansi News: झांसी में DM गौरांग राठी ने पहुंज नदी के संरक्षण पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि नदी क्षेत्र में आवासीय नक्शे न स्वीकृत किए जाएं और नदी को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए समिति गठित की। एनजीटी निर्देशों का पालन करते हुए कार्य योजना बनाई जाएगी।

Jhansi News: झांसी। कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंज नदी के संरक्षण को लेकर डीएम गौरांग राठी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में नदी क्षेत्र में आवासीय नक्शे स्वीकृत न किए जाएं। उन्होंने एनजीटी गाइड लाइन की भी चर्चा की। साथ ही नदी संरंक्षण के लिए समिति गठित की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए नदी को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने, उसमें वर्षभर जल प्रवाह बनाए रखने तथा पर्यावरणीय संतुलन को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। पहुंच नदी के कैचमेंट एरिया तथा जल भण्डारण क्षमता की जानकारी ली। रेलवे को कितना पानी दिया जाता है, पर भी विस्तृत चर्चा की।

समिति गठन जिलाधिकारी ने नदी संरक्षण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभागों की एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। कमेटी की अध्यक्षता जिलाधिकारी सचिव, नगर आयुक्त व सह सचिव, अपर जिला अधिकारी नमामी गंगे होंगे। उन्होंने कहा कि समिति समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेगी। एनजीटी के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करेगी।

अतिक्रमण पर नियंत्रण डीएम ने निर्देश दिए कि नदी की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाए तथा पूर्व से किए गए अतिक्रमणों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए। नदी में प्राकृतिक एवं सतत जल प्रवाह बनाए रखने के लिए संबंधित विभाग समन्वित प्रयास करें। बैठक में नगर आयुक्त आकांक्षा राणा, जॉइंट मजिस्ट्रेट आयुष सैनी, अपर जिलाधिकारी नमामी गंगे योगेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग रंजीत कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी इमरान खान, आयुष रविन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक अनिल कुमार सहित रेलवे विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।

नक्शा की जिम्मेदारी जेडीए संभाले जिलाधिकारी झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) को निर्देशित किया कि नदी के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए नदी क्षेत्र एवं निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र में भविष्य में किसी भी आवासीय भवन का नक्शा स्वीकृत न किया जाए तथा इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक की जाए।