Jhansi News: जाप, पाठ, हर-हर महादेव से गूंज शिवालय

Jhansi News: झांसी। सावन के 6वें दिन गांवों से लेकर शहर तक बुंदेले महादेव की भक्ति में लीन रहे। महाकालेश्वर, राजा बाबा महाकालेश्वर, झलालेश्वर, हर-हर महादेव, केदारेश्वर, बूढ़े महादेव, कोटेश्वर महादेव मंदिरों में आस्था का मेला लगा रहा। मंगलवार दिन भर देवालयों में ओम नम: शिवाय का अखंड जाप, पाठ, शिव चालीसा, पुराण तो कहीं भजन-कीर्तन हुए। भक्त अखंड ओम नम: शिवाय का जाप करते दिखे। वहीं मंदिरों में दिन में महिलाओं ने भजन-कीर्तन किए। सैंयर पहाड़ स्थित बूढ़े महादेव, मढ़िया मोहल्ला स्थित महाकालेश्वर, राजा बाबा महाकालेश्वर, सिद्धेश्वर सिद्धपीठ स्थित शिव मंदिर, झलालेश्वर, हर-हर महादेव का सुबह-सवेरे पुजारियों ने जलाभिषेक, श्रृंगार किया। भोलेनाथ का गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी से अभिषेक बाद मंगल आरती हुई। मुरली मनोहर मंदिर, राम-जानकी मंदिर, सिद्ध की बगिया स्थित शिव मंदिर, सैंयर दरवाजा स्थित शिव मंदिर, शहर स्थित शिव मंदिर, सदर स्थित शिव मंदिर, बड़ाबाजार स्थित शिव मंदिर में भी विशेष अनुष्ठान होंगे.