Jhansi News: जाप, पाठ, हर-हर महादेव से गूंज शिवालय
Jhansi News: झांसी में सावन के 6वें दिन भक्त शिव जी की भक्ति में लीन रहे। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और भजन-कीर्तन किए। विशेष कार्यक्रमों में ओम नम: शिवाय का जाप हुआ। महानगर के कई मोहल्लों में भक्तों ने महादेव की पूजा-अर्चना की।
Jhansi News: झांसी। सावन के 6वें दिन गांवों से लेकर शहर तक बुंदेले महादेव की भक्ति में लीन रहे। महाकालेश्वर, राजा बाबा महाकालेश्वर, झलालेश्वर, हर-हर महादेव, केदारेश्वर, बूढ़े महादेव, कोटेश्वर महादेव मंदिरों में आस्था का मेला लगा रहा। मंगलवार दिन भर देवालयों में ओम नम: शिवाय का अखंड जाप, पाठ, शिव चालीसा, पुराण तो कहीं भजन-कीर्तन हुए। भक्त अखंड ओम नम: शिवाय का जाप करते दिखे। वहीं मंदिरों में दिन में महिलाओं ने भजन-कीर्तन किए। सैंयर पहाड़ स्थित बूढ़े महादेव, मढ़िया मोहल्ला स्थित महाकालेश्वर, राजा बाबा महाकालेश्वर, सिद्धेश्वर सिद्धपीठ स्थित शिव मंदिर, झलालेश्वर, हर-हर महादेव का सुबह-सवेरे पुजारियों ने जलाभिषेक, श्रृंगार किया। भोलेनाथ का गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी से अभिषेक बाद मंगल आरती हुई। मुरली मनोहर मंदिर, राम-जानकी मंदिर, सिद्ध की बगिया स्थित शिव मंदिर, सैंयर दरवाजा स्थित शिव मंदिर, शहर स्थित शिव मंदिर, सदर स्थित शिव मंदिर, बड़ाबाजार स्थित शिव मंदिर में भी विशेष अनुष्ठान होंगे.
दिन भर हुई शिवजी की भक्ति
महानगर धर्माचार्य हरीओम पाठक ने बताया कि श्री श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सावन माह में सुबह चार बजे गंगाजल, दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। श्रृंगार के बाद मंगल आरती भारी भक्तों की मौजूदगी में होती है। वहीं पानी वाली धर्मशाला स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भोलेनाथ का अभिषेक हुआ। भक्तों ने भगवान को जल चढ़ाया और सुख-समृद्धि की कामना की। सोमवार को महाकालेश्वर, राजा बाबा महाकालेश्वर दिन में अखंड जाप-पाठ हुआ.
मोहल्लों में भी होगी अनुष्ठान
नगर के आवास विकास, केके पुरी, नंदनपुरा, नगरा, ईसाइटोला, खातीबाबा, मसीहागंज, शिवाजी नगर, बड़ागांव गेट बाहर व अंदर, दतिया दरवाजा, पठौरिया, ओरछा गेट बाहर, खुशीपुरा, बिसाती बाजार, पंचवटी कालोनी, पाल कालोनी, रेलवे स्टेशन स्थित शिव मंदिर, नैनागढ़, बिसाती बाजार, अलीगोल, पठौरिया, थापक बाग सहित अन्य मंदिरों में दिन भर महादेव की भक्ति में बुंदेले लीन रहे।
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