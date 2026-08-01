Jhansi News: शिवपुराण-चालीसा, अखंड जाप तो कहीं हुए पाठ

Jhansi News: शिवपुराण-चालीसा, अखंड जाप तो कहीं हुए पाठसावन के तीसरे दिन भी शिवालयों में लगी रही आस्था की पांत भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहे बुंदेले, दोपहर हुए भजन-क

शिवपुराण-चालीसा, अखंड जाप तो कहीं हुए पाठ

Jhansi News: झांसी। मंत्रोच्चारण, जाप-पाठ, शिवपुराण, शिव चालीस तो कहीं अखंड ओम नम: शिवाय का जाप। सावन के तीसरे दिन घरों से लेकर मंदिरों तक यही माहौल रहा। बुन्देले देवों के देव महादेव की भक्ति में लीन रहे। शनिवार सुबह-सवेरे शिवालयों में अभिषेक, रुद्राभिषेक, श्रृंगार, जलाभिषेक हुआ। फिर जय शिव ओम्कारा आरती हुई। इसके बाद दूर-दूर से पहुंचे भक्तों ने शिवजी का पूजन किया। हजारेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह शिवजी का अभिषेक हुआ। भक्तों ने बेल्व पत्र, अरक, धतूरा चढ़ाया। घी, दूध, दही, पंचामृत से जलाभिषेक किया गया। पानी वाली धर्मशाला स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गुरुवार भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार हुआ। पुजारियों ने मंत्रोच्चारण किए।

मोहल्लों में मंदिरों में हुए अनुष्ठान मढ़िया मोहल्ला स्थित महाकालेश्वर मंदिर में सुबह मंत्रोच्चारण के बीच बाबा का अभिषेक किया गया। श्री श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ पर जलाभिषेक के बाद महादेव का विशेष श्रृंगार हुआ। बड़ागांव गेट बाहर स्थित राजा बाबा महाकालेश्वर मंदिर मंदिर में तालियों गड़गड़हाट और शंख ध्वनि के बीच पहली आरती हुई। इसके बाद भक्तों ने भोलेनाथ को वेल्वपत्र, फल-फूल, अर्पित किए। महिलाओं-पुरुषों ने जलाभिषेक कर भगवान से सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं मुरली मनोहर मंदिर, राम-जानकी मंदिर, हर-हर महादेव मंदिर, सिद्ध की बगिया स्थित शिव मंदिर, सैंयर दरवाजा स्थित शिव मंदिर, शहर स्थित शिव मंदिर, सदर स्थित शिव मंदिर, बड़ाबाजार स्थित शिव मंदिर में अखंड ओम नम: शिवाय का जाप हुआ।

गांव-देहातों में भी लगी आस्था की पांत खातीबाबा, भारत माता मंदिर, ईसाइटोला स्थित शिव मंदिर, आजाद नगर, आवास विकास, केके पुरी स्थित शिव मंदिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया। दोपहर में यहां कथा हुई। नंदनपुरा, नगरा, मसीहागंज, शिवाजी नगर, बड़ागांव गेट बाहर व अंदर, दतिया दरवाजा, पठौरिया, ओरछा गेट बाहर, खुशीपुरा, बिसाती बाजार, पंचवटी कालोनी, पाल कालोनी, रेलवे स्टेशन स्थित शिव मंदिर, नैनागढ़, बिसाती बाजार, अलीगोल, पठौरिया, थापक बाग सहित अन्य मंदिरों में दिन भर भक्त महादेव की भक्ति में बुंदेले लीन रहे।

मऊरानीपुर स्थित हर-हर महादेव मंदिर, गांव रौनी स्थित महादेव मंदिर सुबह भगवान का जलाभिषेक हुआ। फिर श्रृंगार किया गया। बरुआसागर स्थित शिव मंदिर में दिन भर धार्मिक अनुष्ठान हुए। वहीं चिरगांव, कटेरा, उल्दन, बंगरा, समथर, बड़ागांव, सकरार, एरच, गुरसरांय, ककरबई, मोंठ, पारीछा स्थित शिवालयों, मंदिरों में लोगों ने भगवान का पूजन किया। जल अर्पित करने के लिए भक्तों की कतारें लगी रहीं। लोगों ने अर्क, धतूरा, वेल्वपत्र, फूल-फूल चढ़ाकर मन्नतें पूर्ण होने की कामना की।