Jhansi News: सावन के पहले सोमवार शिवालयों में उमड़ेगी आस्था, भोलेनाथ का होगा जलाभिषेक
Jhansi News: झांसी, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को झांसी के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। सुबह मंगला आरती के साथ भगवान शिव का अभिषेक होगा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस बल तैनात किया गया है। कांवरियों ने भी जगह-जगह डेरा डाल लिया है और भक्ति में लीन रहेंगे।
Jhansi News: झांसी, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को झांसी के प्राचीन और सिद्ध शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। सुबह मंगला आरती के साथ गंगाजल, दूध, दही, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक होगा। महाकालेश्वर, बड़े महादेव, राजाबाबा महाकालेश्वर, बूढ़े महादेव मंदिरों में अभिषेक-रुद्राभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जबकि सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात किया गया है। सावन सोमवार को लेकर रविवार प्राचीन सहित सिद्ध शिवालयों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। मंदिरों को आकर्षक अंदाज में सजाया गया है। वहीं दूर-दराज से जल लेकर आए कांवरियों में भी आसपास के क्षेत्र में देर शाम डेरा डाल लिया है। सोमवार को सुबह-सुबह भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। वहीं सावन के चौथे दिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति हुई। सैंयर पहाड़ स्थित बूढे महादेव, मढ़िया मोहल्ला स्थित महाकालेश्वर, राजा बाबा महाकालेश्वर, सिद्धेश्वर सिद्धपीठ स्थित शिव मंदिर, झलालेश्वर, हर-हर महादेव मंदिर में भक्त और कांवरियां भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। भक्तों की भीड़ को देखते हुए यहां बैरीकेटिंग की व्यवस्था की गई है। धार्मिक स्थलों के बाहर सिपाहियों की ड्यूटी भी लगाई है। वहीं सोमवार सुबह-सुबह देवालयों में भोलेनाथ का गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी से अभिषेक होगा। फिर अखंड ओम नम: शिवाय का जाप किया जाएगा। मुरली मनोहर मंदिर, राम-जानकी मंदिर, सिद्ध की बगिया स्थित शिव मंदिर, सैंयर दरवाजा स्थित शिव मंदिर, शहर स्थित शिव मंदिर, सदर स्थित शिव मंदिर, बड़ाबाजार स्थित शिव मंदिर में भी विशेष अनुष्ठान होंगे.
दिन भर हुई शिवजी की भक्ति
महानगर धर्माचार्य हरीओम पाठक ने बताया कि श्री श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सावन सोमवार पर सुबह चार बजे गंगाजल, दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक होगा। आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चारण किए जाएंगे। श्रृंगार के बाद मंगल आरती होगी। वहीं पानी वाली धर्मशाला स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर रविवार भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। भक्तों ने भगवान को जल चढ़ाया और सुख-समृद्धि की कामना की। सोमवार को महाकालेश्वर, राजा बाबा महाकालेश्वर दिन में अखंड जाप-पाठ होगी.
मोहल्लों में भी होगी अनुष्ठान
सावन के पहले सोमवार आवास विकास, केके पुरी, नंदनपुरा, नगरा, ईसाइटोला, खातीबाबा, मसीहागंज, शिवाजी नगर, बड़ागांव गेट बाहर व अंदर, दतिया दरवाजा, पठौरिया, ओरछा गेट बाहर, खुशीपुरा, बिसाती बाजार, पंचवटी कालोनी, पाल कालोनी, रेलवे स्टेशन स्थित शिव मंदिर, नैनागढ़, बिसाती बाजार, अलीगोल, पठौरिया, थापक बाग सहित अन्य मंदिरों में दिन भर महादेव की भक्ति में बुंदेले लीन रहे.
कांवरिया करेंगे जलाभिषेक
मढ़िया महादेव मंदिर व मऊरानीपुर स्थित केदारेश्वर मंदिर में सोमवार आस्था उमड़ेगी। यहां बड़ी संख्या में कांवरिया ओरछाधाम से कांवर लाकर देवों के देव महादेव का अभिषेक करेंगे। रविवार शाम को ही कांवरिया पहुंचने लगे। जिनके ठहरने की व्यवस्था की गई। झांसी-खजुराहो हाइवे पर पुलिस द्वारा शिविर लगाकर उन्हें पानी-स्वल्पाहार कराया गया।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।