Jhansi News: सावन के पहले सोमवार शिवालयों में उमड़ेगी आस्था, भोलेनाथ का होगा जलाभिषेक

Jhansi News: झांसी, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को झांसी के प्राचीन और सिद्ध शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। सुबह मंगला आरती के साथ गंगाजल, दूध, दही, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक होगा। महाकालेश्वर, बड़े महादेव, राजाबाबा महाकालेश्वर, बूढ़े महादेव मंदिरों में अभिषेक-रुद्राभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जबकि सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात किया गया है। सावन सोमवार को लेकर रविवार प्राचीन सहित सिद्ध शिवालयों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। मंदिरों को आकर्षक अंदाज में सजाया गया है। वहीं दूर-दराज से जल लेकर आए कांवरियों में भी आसपास के क्षेत्र में देर शाम डेरा डाल लिया है। सोमवार को सुबह-सुबह भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। वहीं सावन के चौथे दिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति हुई। सैंयर पहाड़ स्थित बूढे महादेव, मढ़िया मोहल्ला स्थित महाकालेश्वर, राजा बाबा महाकालेश्वर, सिद्धेश्वर सिद्धपीठ स्थित शिव मंदिर, झलालेश्वर, हर-हर महादेव मंदिर में भक्त और कांवरियां भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। भक्तों की भीड़ को देखते हुए यहां बैरीकेटिंग की व्यवस्था की गई है। धार्मिक स्थलों के बाहर सिपाहियों की ड्यूटी भी लगाई है। वहीं सोमवार सुबह-सुबह देवालयों में भोलेनाथ का गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी से अभिषेक होगा। फिर अखंड ओम नम: शिवाय का जाप किया जाएगा। मुरली मनोहर मंदिर, राम-जानकी मंदिर, सिद्ध की बगिया स्थित शिव मंदिर, सैंयर दरवाजा स्थित शिव मंदिर, शहर स्थित शिव मंदिर, सदर स्थित शिव मंदिर, बड़ाबाजार स्थित शिव मंदिर में भी विशेष अनुष्ठान होंगे.