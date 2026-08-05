Jhansi News: वेल्वपत्र फल-फूल चढ़ा हुई सुख-समृद्धि की कामना

Jhansi News: वेल्वपत्र फल-फूल चढ़ा हुई सुख-समृद्धि की कामना
Jhansi News: गांवों से शहर तक चहूंओर भोर से होगी हर-हर महादेव की गूंजसावन के 7वें दिन शिवजी की भक्ति में लीन रहे बुंदेलेमहाकालेश्वर, हर-हर महादेव, केदारेश्वर, झलाल
Jhansi News: झांसी। ..हाथों में पूजा की थाली, ..जुबां पर ओम नम: शिवाय, ..कतार में खड़े भक्त और शिवालयों का मुहाना। सावन के 7वें दिन शिवालयों में आस्था की पांत लगी रही। रानी की नगरी झांसी शिवजी के द्वारे उमड़ पड़ी। छैंकुर महादेव, पानी वाली धर्मशाला स्थित हजारेश्वर महादेव, झलाझलेश्वर महादेव, महाकालेश्वर, बड़े महादेव, राजाबाबा महाकालेश्वर, बूढ़े महादेव मंदिरों में अभिषेक-रुद्राभिषेक हुआ।। मंगलारती ..हर..हर, ..बम..बम के जयकारे और अखण्ड़ जाप हुआ। सावन के 7वें दिन दिन भर भगवान भोलेनाथ की भक्ति हुई। सैंयर पहाड़ स्थित बूढ़े महादेव, मढ़िया मोहल्ला स्थित महाकालेश्वर, राजा बाबा महाकालेश्वर, सिद्धेश्वर सिद्धपीठ स्थित शिव मंदिर, झलालेश्वर, हर-हर महादेव मंदिर में सुबह पैर रखने की जगह न रही। भीड़ को देखते हुए यहां बैरीकेटिंग की व्यवस्था की गई है। धार्मिक स्थलों के बाहर सिपाहियों की ड्यूटी भी लगाई है। वहीं सुबह-सुबह देवालयों में भोलेनाथ का गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी से अभिषेक हुआ। फिर अखंड ओम नम: शिवाय का जाप किया गया। मुरली मनोहर मंदिर, राम-जानकी मंदिर, सिद्ध की बगिया स्थित शिव मंदिर, सैंयर दरवाजा स्थित शिव मंदिर, शहर स्थित शिव मंदिर, सदर स्थित शिव मंदिर, बड़ाबाजार स्थित शिव मंदिर में भी विशेष अनुष्ठान हुए.
घी-दूध, दही से हुआ अभिषेक
श्री श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सुबह चार बजे गंगाजल, दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक हुआ। आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। श्रृंगार के बाद मंगल आरती हुई। वहीं पानी वाली धर्मशाला स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। भक्तों ने भगवान को जल चढ़ाया और सुख-समृद्धि की कामना की। महाकालेश्वर, राजा बाबा महाकालेश्वर दिन में अखंड जाप-पाठ हुआ।
मोहल्लों में भी होगी अनुष्ठान
आवास विकास, केके पुरी, नंदनपुरा, नगरा, ईसाइटोला, खातीबाबा, मसीहागंज, शिवाजी नगर, बड़ागांव गेट बाहर व अंदर, दतिया दरवाजा, पठौरिया, ओरछा गेट बाहर, खुशीपुरा, बिसाती बाजार, पंचवटी कालोनी, पाल कालोनी, रेलवे स्टेशन स्थित शिव मंदिर, नैनागढ़, बिसाती बाजार, अलीगोल, पठौरिया, थापक बाग सहित अन्य मंदिरों में दिन भर महादेव की भक्ति में बुंदेले लीन रहे।
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