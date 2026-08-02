Jhansi News: शिवजी की हुई आराधना
Jhansi News: बरुआसागर में सावन के महीने में भक्त महादेव की भक्ति में लीन हैं। कांवरियों का जत्था कस्बे में पहुंचा है, जहाँ वे जलाभिषेक करेंगे। मंदिरों में सावन सोमवार के लिए तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। अखंड ओम नम: शिवाय का जाप और शिव चालीसा का पाठ भी हो रहा है।
Jhansi News: बरुआसागर। सावन के महीने में भक्त देवों के देव महादेव की भक्ति में लीन हैं। वहीं कस्बा में बड़ी संख्या में कांवर लेने गया कांवड़ियों का जत्था देर शाम कस्बा सहित आसपास के क्षेत्रों में पहुंचा। सावन के सोमवर देवालयों में यह लोग जलाभिषेक करेंगे। वहीं सावन सोमवार को लेकर मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कहीं अखंड ओम नम: शिवाय का अखंड जाप हो रहा है तो कहीं शिव चालीसा पाठ हुआ।
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