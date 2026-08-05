Jhansi News: दुग्ध संघों निजी डेयरियों के साथ होने वाले किसानेां को दिए अनुबंध पत्र

Jhansi News: झांसी में दुग्ध उत्पादकों एवं कृषकों के लिए डेयरी कान्क्लेव का आयोजन हुआ। सीडीओ ने डेयरी प्रबंधन में वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का सुझाव दिया। पशुपालन विभाग ने समस्याओं का समाधान किया और योजनाओं की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने दूध उत्पादन बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीके बताए। किसानों को अनुबंध पत्र वितरित किए गए।

Jhansi News: झांसी। विकास भवन सभागार में दुग्ध उत्पादकों, पशुपालकों एवं कृषकों को डेयरी व्यवसाय के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी देने डेयरी कान्क्लेव का आयोजन हुआ। दुग्धशाला विकास विभाग एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। शुरूआत सीडीओ सुधाकर सब्बनवाड व अपर निदेशक पशुपालन डॉ अरविंद कुमार साहू, सीवीओ डा संजय कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। सीडीओ ने कहा कि जनपद के अन्नदाताओं को खेती के साथ-साथ आय का प्रमुख स्रोत में डेयरी को शामिल करना चाहिए। इससे वह अपनी आय दोगुनी कर सकते है। इसके लिए पशुपालकों को वैज्ञानिक पद्धति से डेयरी प्रबंधन अपनाना होगा। शासन द्वारा डेयरी विकास हेतु अनेक योजनाएं संचालित हैं, जिनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

पशुपालन विभाग के निर्देश उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए की अपनी योजनाओं का ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें। सुझाव दिया कि डेयरी कॉन्क्लेव से प्राप्त जानकारी को विकास खण्ड स्तर तक ले जाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इच्छुक पशुपालकों को योजनाओं से जोड़कर उनका लाभ दिलाया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने पंचायत भवनों में प्रचार प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि दूरदराज क्षेत्र के रहने वाले अन्य कृषकों को भी लाभकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके।

विशेषज्ञों का ज्ञान साझा करना आयोजित काॅन्क्लेव में आगरा से आए डॉ अरविन्द कुमार सागर अपर निदेशक पशुपालन ने पशुओं में रोग नियंत्रण समय पर टीकाकरण, संतुलित आहार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीकों पर प्रकाश डाला। सीवीओ डॉ संजय कुमार सिंह ने किसानों से संवाद कार्यक्रम में उपस्थित किसानों की समस्याओं का समाधान किया। उन्हें आधुनिक डेयरी व्यवसाय अपनाने हेतु प्रोत्साहित करते हुए डेयरी विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नंद बाबा मिशन एवं बैंक ऋण से संबंधित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। उनके द्वारा पात्र पशुपालकों को अनुदान एवं सब्सिडी की प्रक्रिया समझाई गई।

पशु स्वास्थ्य और तकनीकी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा स्वचालित दुग्ध दोहन, दूध की गुणवत्ता जांच, मिल्क कूलिंग सिस्टम एवं डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग पर विस्तृत जानकारी दी गई। पशुपालकों को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक विधियों से प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने पशुओं में होने वाली सामान्य बीमारियों, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं संतुलित आहार के बारे में बताया। हरे चारे की उपलब्धता, साइलेज बनाने एवं पोषक तत्वों की जानकारी दी गई। पशुओं के बीमा एवं टैगिंग पर भी जोर दिया गया।

किसानों को अनुबंध पत्र वितरण आयोजित कार्यक्रम में दुग्ध संघों एवं निजी डेयरियों के साथ अनुबंधित होने वाले कृषकों को अनुबंध पत्र वितरित किए गए। इससे किसानों को दूध का उचित मूल्य एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।

कॉन्क्लेव में डीडीओ राजेश कुमार, दुग्ध विकास अधिकारी राजेश कुमार सोनकर, जीएम डीवीएसएस संजय सिंह,उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ नीरज चौधरी, डॉ प्रमोद द्विवेदी, डॉ उदय कुमार राजपूत, डॉ प्रतीक दीक्षित, डॉ आशीष कुमार गुप्त, डॉ विक्रम सिंह राजपूत, जिला दुग्ध अधिकारी, बैंक प्रबंधक, प्रगतिशील डेयरी उद्यमी एवं जनपद के दुग्ध उत्पादक एवं पशुपालक उपस्थित रहे।