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Jhansi News: नए भवन की दरकार, बच्चे खुले में पढ़ रहे ‘सरकार’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी में संतपुरा के कंजोजिट प्राथमिक विद्यालय की जर्जर इमारत निष्प्रयोज्य घोषित की गई है। 141 छात्र-छात्राओं को एक ही कमरे में पढ़ाई करनी पड़ती है, जबकि कई बच्चे खुले आसमान में पढ़ाई कर रहे हैं। अभिभावकों ने नए भवन निर्माण की मांग की है।

नए भवन की दरकार, बच्चे खुले में पढ़ रहे ‘सरकार’
नए भवन की दरकार, बच्चे खुले में पढ़ रहे ‘सरकार’

Jhansi News: झांसी। झांसी में शिक्षा के मंदिर का बुरा हाल है। ग्राम पंचायत अड़जारा से जुड़े गांव संतपुरा के कंजोजिट प्राथमिक विद्यालय की जर्जर इमारत निष्प्रयोज्य घोषित की गई है। यहां नए भवन की दरकार है। हालात यह है कि तीन कमरों में कक्षा 1 से 8 तक के 141 बच्चे बड़ी मुश्किल में पढ़ाई कर रहे हैं। एक-एक कमरे में दो कक्षाएं लग रही है। बाकी बचे बच्चे खुले आसमान में ककहरा सीखते हैं। जो शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहा है। इसको लेकर अभिभावक भी परेशान हैं। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द नए भवन निर्माण की वकालत की है। विकासखंड बंगरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अड़जार से जुड़ा संतपुरा मे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से आठ तक कुल 141 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। जिन्हें पढ़ाने के लिए आठ शिक्षक, तीन शिक्षामित्र और एक अनुचर तैनात हैं। इसके बावजूद ग्रामीणों ने विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर लापरवाही और आधारभूत सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाया है। गांव के पुष्पेंद्र कुशवाहा, गनेश, भगवत सहित अन्य ने बताया कि विद्यालय का पुराना भवन जर्जर होने के कारण शिक्षा विभाग द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया है। इसके बाद कक्षा एक से आठ तक की कक्षाएं कुछ समय पहले निर्मित प्राथमिक विद्यालय भवन के तीन कमरों में चल रही हैं। जहां छात्र-छात्राएं ठीक से बैठ तक नहीं पाते। कमरों की कमी के चलते एक-एक कमरे में दो-दो कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। जबकि शेष बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है.

बारिश में सांप-बिच्छू का रहता है डर

गांव के गौरी शंकर ने बताया कि पर्याप्त कक्षाएं न होने के कारण बच्चों को खुले में बैठना पड़ता है। कुछ दिन पहले विद्यालय परिसर में सांप और अन्य जहरीले कीड़े निकलने की घटनाओं के बाद बच्चों में भय का माहौल बन गया था, जिसके चलते कई दिनों तक छात्र विद्यालय आने से भी कतराते रहे। देवेंद्र सिंह राजावत ने शासन और शिक्षा विभाग से मांग की है कि जर्जर भवन को शीघ्र ध्वस्त कराकर नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। ताकि प्रत्येक कक्षा का संचालन अलग-अलग कमरों में हो सके.

बोले, प्रधानाध्यापक

प्रधानाध्यापक महेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि पुराने भवन को ध्वस्त किए जाने के आदेश जारी हो चुके हैं और विभागीय जांच भी पूरी हो चुकी है। वर्तमान में कमरों की कमी के कारण संयुक्त कक्षाओं का संचालन कराया जा रहा है। नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद समस्या का समाधान हो सकेगा.

कोट::::

इस बारे में जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी करके उचित निर्णय जल्द से जल्द लिया जाएगा

वेद प्रकाश सिंह (खंड शिक्षा अधिकारी) बंगरा

FAQ

झांसी के इस विद्यालय में कक्षाओं की स्थिति क्या है?
इस विद्यालय में 141 बच्चे कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई कर रहे हैं, और एक-एक कमरे में दो-दो कक्षाएं लग रही हैं।
Hindustan | Bureau

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