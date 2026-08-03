Jhansi News: नए भवन की दरकार, बच्चे खुले में पढ़ रहे ‘सरकार’

Jhansi News: झांसी। झांसी में शिक्षा के मंदिर का बुरा हाल है। ग्राम पंचायत अड़जारा से जुड़े गांव संतपुरा के कंजोजिट प्राथमिक विद्यालय की जर्जर इमारत निष्प्रयोज्य घोषित की गई है। यहां नए भवन की दरकार है। हालात यह है कि तीन कमरों में कक्षा 1 से 8 तक के 141 बच्चे बड़ी मुश्किल में पढ़ाई कर रहे हैं। एक-एक कमरे में दो कक्षाएं लग रही है। बाकी बचे बच्चे खुले आसमान में ककहरा सीखते हैं। जो शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहा है। इसको लेकर अभिभावक भी परेशान हैं। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द नए भवन निर्माण की वकालत की है। विकासखंड बंगरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अड़जार से जुड़ा संतपुरा मे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से आठ तक कुल 141 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। जिन्हें पढ़ाने के लिए आठ शिक्षक, तीन शिक्षामित्र और एक अनुचर तैनात हैं। इसके बावजूद ग्रामीणों ने विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर लापरवाही और आधारभूत सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाया है। गांव के पुष्पेंद्र कुशवाहा, गनेश, भगवत सहित अन्य ने बताया कि विद्यालय का पुराना भवन जर्जर होने के कारण शिक्षा विभाग द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया है। इसके बाद कक्षा एक से आठ तक की कक्षाएं कुछ समय पहले निर्मित प्राथमिक विद्यालय भवन के तीन कमरों में चल रही हैं। जहां छात्र-छात्राएं ठीक से बैठ तक नहीं पाते। कमरों की कमी के चलते एक-एक कमरे में दो-दो कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। जबकि शेष बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है.