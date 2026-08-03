Jhansi News: चोरी की वारदातों में वांछित की जमानत अर्जी खारिज

Jhansi News: झांसी। चोरी के कई मामलों में जेल में बंद आरोपी को रिहाई नहीं मिल सकी। उसकी जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नेत्रपाल सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप (पिंटू) राजपूत ने बताया कि सुभाष यादव ने थाना बबीना में 06 नवंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह पैन सिक्योरिटी में गार्ड का कार्य करता है। 2 नवंबर 2025 की रात लगभग 2 बजे पॉवर प्लांट के अन्दर अज्ञात चोरों ने लगभग दो हजार मीटर केबिल तार चोरी कर लिया है। 11 जुलाई 2026 को थाना बबीना उपनिरीक्षक नकुल सिंह पुलिस बल के साथ मानपुर में नेशनल हाईवे 44 पर खड़े थे तभी मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पुलिस ने बाइक चालक को पकड़ लिया।

उसने अपना नाम नीलेश यादव बताया तथा जामा तलाशी से उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। उसने बताया कि उक्त तार उसने अपने साथियों राज यादव, बलराम यादव, लल्लू यादव, सौरभ यादव, चन्द्रपाल उर्फ चन्दू यादव तथा सुमित पाल के साथ पिछले साल नवम्बर मे तथा इस साल फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने मे बबीना सोलर प्लान्ट से चोरी किया था। इसके अलावा इन लोगों ने ललितपुर में अन्य सोलर प्लान्ट में भी चोरी की थी। उसे बलराम यादव 12 जून 2026 को लेकर ग्राम पठा ललितपुर के सोलर प्लान्ट पर तार काटने के लिये लेकर गया था। जहां पर चोरी के दौरान सुमित पाल तथा चन्दपाल उर्फ चन्दू ललितपुर पुलिस ने पकड लिये थे। यह लोग किसी तरह वहां से बचकर भाग निकले थे। इन लोगो ने सोलर प्लांट से चोरी किया था। तार को सभी लोगो ने बांट कर छिपा दिया था। उसी अपने हिस्से के तार को कुछ पहले बेच दिया था, शेष बचे तार को आज वह लेकर बेचने जा रहा था तथा जो उसके पास 1200 रुपए मिले है। वह पहले बेचे हुए तार से बचे हुए है और कुछ रूपये उससे खर्च हो गये है। बोरी को खोलकर देखा तो उसमें सोलर पैनल के 23 तारों के बण्डल तथा 16 कनेक्टर रखे हुए थे।धारा-331 (4), 305(ए), 317(2) बीएनएस के तहत थाना बबीना में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा अन्य मुकदमे भी दर्ज है। अभियुक्त नीलेश यादव निवासी ग्राम काली पहाड़ी थाना ओरछा जिला निवाडी म. प्र. द्वारा चोरी से संबंधित पांच मुकदमों में जेल से रिहाई हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गयेद्ध जिन पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।