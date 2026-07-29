Jhansi News: नलों से टपक रहा गंदा, मटमैला पानी

Jhansi News: झांसी (बरुआसागर)। कस्बा बरुआसागर की पेयजल आपूर्ति मैली हो गई। नलों से गंदा, मटमैला पानी टपक रहा है। जिसने सभी को हैरान-परेशान कर दिया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि एक महीने से पेयजल आपूर्ति सही नहीं हो रही हे। दूषित पानी की समस्या को लेकर विधायक राजीव सिंह पारीछा ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) झांसी को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने पत्र में कहा है कि नगर में कई स्थानों पर लोगों को गंदा, बदबूदार एवं संभावित रूप से विषैला पानी मिल रहा है। जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

उन्होंने बताया कि स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद जल संस्थान एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जल संस्थान द्वारा बिछाई गई पाइप लाइन के कारण नगर की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। श्रद्धालुओं एवं कांवड़ यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए इन सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराए जाने की मांग की गई है। वहीं समस्या को लेकर मनोज शर्मा, वीरेन्द्र ठाकुर, अमित तिवारी सहित अन्श् ने विश्व हिंदू परिषद ,बजरंग दल की ओर से भी विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नगरवासियों को दूषित पेयजल मिलने, विभागीय अधिकारियों द्वारा शिकायतों की अनदेखी किए जाने तथा पाइप लाइन कार्य के बाद टूटी सड़कों की मरम्मत न होने पर चिंता व्यक्त की गई।