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Jhansi News: चिरगांव में बिजली ने किया जीना मुहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: चिरगांव में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है। हालिया खराब मौसम के बाद रातभर नगर की बत्ती गुल रही, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की स्थिति खराब है, लोगों ने नियमित समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।

Jhansi News: चिरगांव में बिजली ने किया जीना मुहाल

Jhansi News: चिरगांव। नगर की बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है। बीते रोज बिगड़े मौसम के बाद रात में घंटों नगर की बत्ती गुल रही है। जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हुई। वहीं बीती रात भी बिजली व्यवस्था का बुरा हाल रहा। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बत्ती का ठिकाना नहीं है। मामूली बारिश के बत्ती गुल हो जाती है। जो कई घंटों बाद आती है। लोगों ने व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की है।

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