Jhansi News: शंख ध्वनि, ढोल-ताशे, हर-हर, बम-बम से गूंजे शिवालय

Jhansi News: झांसी। सावन के पहले सोमवार गांवों से लेकर शहर तक शिवालय ‘हर-हर महादेव, हर-हर बम-बम’ के जयकारों से गूंज उठे। भोर भोलेनाथ दूध, घी, पंचामृत, गंगाजल से अभिषेक-रुद्राभिषेक हुआ। फिर ढोल-ताशे, तालियों की गड़गड़ाहट, शंख ध्वनि के बीच श्रृंगार मंगल आरती हुई। भक्तों ने शिवजी को फूल, फूल, धतूरा, वेल्वपत्र अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। दिन भर मंदिरों में अनुष्ठान हुए। बड़ी संख्या में भक्तों-कावारियों का मेला सा लगा रहा। प्राचीन सहित सिद्ध शिवालयों में पैर रखने की जगह न रही। सोमवार पानी वाली धर्मशाला स्थित हर-हर महादेव मंदिर में आचार्यों के मंत्रोच्चारण के बीच जलाभिषेक किया गया। यहां बड़ी संख्या में कांवरिया भी कांवर लेकर पहुंचे। मढ़िया मोहल्ला स्थित महाकालेश्वर मंदिर, सिद्धेश्वर सिद्ध पीठ स्थित प्राचीन शिवालय, बड़ाबाजार स्थित शिवालय, सदर बाजार स्थित शिव मंदिर, राजा बाबा महाकालेश्वर मंदिर में तड़के आचार्यों ने मंत्रोच्चारण किए। भगवान का घी, पंचामृत, गंगाजल से अभिषेक किया। इसके बाद श्रृंगार हुआ। फिर ‘जय शिव ओमकारा’ आरती हुई। भक्तों ने तालियों की गड़गड़ाहट, ढोल-ताशे, शंखध्वनि के बीच ‘ओम नम: शिवाय’ का अखंड जाप किया। इसके बाद मंदिरों में भक्तों की दूर-दूर तक कतारें लग गई। कहीं महामृत्युंज जाप, पाठ, शिव पुराण हुआ तो कहीं रामायण पाठ। दिन में महिलाओं ने भजन-कीर्तन किए। घरों में भक्तों ने उपवास रखा। शाम को भोजन ग्रहण किया। जिला धर्माचार्य महंत विष्णु दत्त स्वामी ने बताया कि सावन महीने में सोमवार का विशेष महत्व है। इन दिन शिवजी की भक्ति से मनचाही मुराद पूरी होती है। ओम नम: शिवाय के जाप से कष्ट दूर होते हैं। रोगों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख-शांति आती है。