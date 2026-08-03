Jhansi News: शंख ध्वनि, ढोल-ताशे, हर-हर, बम-बम से गूंजे शिवालय
Jhansi News: झांसी। सावन के पहले सोमवार को गांवों और शहरों में शिवालयों में भक्तों ने ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे लगाए। यहां अभिषेक, आरती और भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने उपवास रखा और दूर-दूर तक कतारें लगीं। प्राचीन शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठान हुए और भगवान शिव को पुष्प अर्पित किए गए।
Jhansi News: झांसी। सावन के पहले सोमवार गांवों से लेकर शहर तक शिवालय ‘हर-हर महादेव, हर-हर बम-बम’ के जयकारों से गूंज उठे। भोर भोलेनाथ दूध, घी, पंचामृत, गंगाजल से अभिषेक-रुद्राभिषेक हुआ। फिर ढोल-ताशे, तालियों की गड़गड़ाहट, शंख ध्वनि के बीच श्रृंगार मंगल आरती हुई। भक्तों ने शिवजी को फूल, फूल, धतूरा, वेल्वपत्र अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। दिन भर मंदिरों में अनुष्ठान हुए। बड़ी संख्या में भक्तों-कावारियों का मेला सा लगा रहा। प्राचीन सहित सिद्ध शिवालयों में पैर रखने की जगह न रही। सोमवार पानी वाली धर्मशाला स्थित हर-हर महादेव मंदिर में आचार्यों के मंत्रोच्चारण के बीच जलाभिषेक किया गया। यहां बड़ी संख्या में कांवरिया भी कांवर लेकर पहुंचे। मढ़िया मोहल्ला स्थित महाकालेश्वर मंदिर, सिद्धेश्वर सिद्ध पीठ स्थित प्राचीन शिवालय, बड़ाबाजार स्थित शिवालय, सदर बाजार स्थित शिव मंदिर, राजा बाबा महाकालेश्वर मंदिर में तड़के आचार्यों ने मंत्रोच्चारण किए। भगवान का घी, पंचामृत, गंगाजल से अभिषेक किया। इसके बाद श्रृंगार हुआ। फिर ‘जय शिव ओमकारा’ आरती हुई। भक्तों ने तालियों की गड़गड़ाहट, ढोल-ताशे, शंखध्वनि के बीच ‘ओम नम: शिवाय’ का अखंड जाप किया। इसके बाद मंदिरों में भक्तों की दूर-दूर तक कतारें लग गई। कहीं महामृत्युंज जाप, पाठ, शिव पुराण हुआ तो कहीं रामायण पाठ। दिन में महिलाओं ने भजन-कीर्तन किए। घरों में भक्तों ने उपवास रखा। शाम को भोजन ग्रहण किया। जिला धर्माचार्य महंत विष्णु दत्त स्वामी ने बताया कि सावन महीने में सोमवार का विशेष महत्व है। इन दिन शिवजी की भक्ति से मनचाही मुराद पूरी होती है। ओम नम: शिवाय के जाप से कष्ट दूर होते हैं। रोगों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख-शांति आती है。
महादेव की भक्ति में लीन रहे बुंदेले
सैंयर पहाड़ स्थित बूढ़े महादेव मंदिर पर संत-महंतों ने शिवजी का अभिषेक किया। यहां भी कांवरिया भगवान का अभिषेक करने पहुंचे। वहीं संतों द्वारा निरंतर धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मुरली मनोहर मंदिर, राम-जानकी मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर, सिद्ध की बगिया स्थित शिव मंदिर, सैंयर दरवाजा स्थित शिव मंदिर, शहर स्थित शिव मंदिर, सदर स्थित शिव मंदिर, बड़ाबाजार स्थित शिव मंदिर, रेलवे स्टेशन स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह-सवेरे से ‘ओम नम: शिवाय’ की गूंज रही।
कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो कहीं जाप-पाठ
गौड़ मंदिर स्थित शिवालय, खातीबाबा, भारत माता स्थित शिव मंदिर में सुबह-सुबह महिलाओं-पुरुषों, बच्चे, बूढ़े, जवानों ने शिवजी का पूजन किया। इसके अलावा आवास विकास, केके पुरी, नंदनपुरा, नगरा, ईसाइटोला, खातीबाबा, मसीहागंज, शिवाजी नगर, बड़ागांव गेट बाहर व अंदर, दतिया दरवाजा, पठौरिया, ओरछा गेट बाहर, खुशीपुरा, बिसाती बाजार, पंचवटी कालोनी, पाल कालोनी, रेलवे, नैनागढ़, बिसाती बाजार, अलीगोल, पठौरिया, थापक बाग सहित अन्य जगहों पर स्थित मंदिरों में दिन भर धार्मिक अनुष्ठान हुए। शिव भक्तों ने उपवास रखा।
दिन में हुए भजन कीर्तन
सोमवार पानी वाली धर्मशाला स्थित प्राचीन शिवालय में दिन भर धार्मिक अनुष्ठान हुए। दोपहर में भजन-कीर्तन हुए। शाम को फिर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। बड़ागांव गेट बाहर स्थित राजा बाबा महाकालेश्वर मंदिर, मढ़िया मोहल्ला स्थित महाकालेश्वर मंदिर, केके पुरी स्थित शिवालय, लहर मंदिर स्थित शिवालय, ब्रह्मनगर कॉलोनी, आईटीआई सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित शिवालयों में कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ तो कहीं धार्मिक कार्यक्रम। कई स्थानों पर प्रसाद वितरण किया गया। कई स्थानों पर प्रसाद वितरण किया गया।
24 अगस्त चौथा सोमवार
सामान्य प्रश्न
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