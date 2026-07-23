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Jhansi News: तीन दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: झांसी में राजकीय जिला पुस्तकालय में तीन दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। पूर्व मुख्य सचिव पी.के. अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का लक्ष्य पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसमें विभिन्न विषयों की पुस्तकें दर्शकों को देखने को मिलेंगी।

Jhansi News: तीन दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ

Jhansi News: झांसी। राजकीय जिला पुस्तकालय में तीन दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ हो गया। उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव पी.के. अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने पुस्तक संस्कृति को समाज के बौद्धिक विकास का आधार बताई। कहा कि पुस्तकों से बेहतर कोई मित्र नहीं होता। युवाओं से नियमित अध्ययन की आदत विकसित करने का आह्वान किया। साहित्य प्रेमी, विद्यार्थी, शिक्षक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों से संबंधित हिंदी, अंग्रेजी, प्रतियोगी परीक्षाओं, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, संस्कृति, बाल साहित्य तथा प्रेरणादायक पुस्तकों का आकर्षक संग्रह प्रदर्शित किया गया। जिससे पाठकों को एक ही स्थान पर विविध प्रकार की पुस्तकों का अवलोकन करने का अवसर मिल रहा है।

प्रदर्शनी का उद्देश्य

राजकीय जिला पुस्तकालय के प्रभारी देवेंद्र सिंह ने प्रदर्शनी की जानकारी देकर बताया कि तीन दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा नई पीढ़ी को पुस्तकों से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में कई प्रतिष्ठित प्रकाशकों की पुस्तकें उपलब्ध हैं और पाठकों को विभिन्न विषयों की उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें देखने अवसर मिलेगा।

आमंत्रण

उन्होंने नागरिकों, विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन करें और ज्ञानवर्धक पुस्तकों का लाभ उठाएं।

अतिथियों की सराहना

उपस्थित अतिथियों ने भी पुस्तकालय की गतिविधियों की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को समय की आवश्यकता बताया। प्रदर्शनी आगामी तीन दिनों तक आमजन के लिए खुली रहेगी, जहां पाठक अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकों का अवलोकन कर सकेंगे।

सामान्य प्रश्न

पुस्तक प्रदर्शनी कब शुरू हुई?
पुस्तक प्रदर्शनी तीन दिवसीय आयोजन है जो राजकीय जिला पुस्तकालय में शुरू हुई।
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