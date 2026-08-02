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Jhansi News: मनचला एंटी रोमियो टीम के हत्थे चढ़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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Jhansi News: मोंठ पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने मिशन शक्ति अभियान के तहत सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं से अश्लील टिप्पणियां करने वाले एक मनचले को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसका नाम रहीश बताया है, जो नई बस्ती बहरोली का निवासी है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

Jhansi News: मनचला एंटी रोमियो टीम के हत्थे चढ़ा

Jhansi News: मोंठ। मोंठ पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं से अश्लील टिप्पणियां करने वाले मनचले को धर-दबोचा। पुलिस के अनुसार उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। उसने अपना नाम रहीश निवासी नई बस्ती बहरोली बताया है।

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