Jhansi News: सदर लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप

Jhansi News: झांसी, संवाददाता। तहसील दिवस गरौठा में गुरसरांय सदर लेखपाल के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फरियादियों ने आरोप लगाया कि लेखपाल की लापरवाही और से उन्हें अपनी ही भूमि पर अधिकार पाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आत्माराम अहिरवार ने बताया कि उनकी भूमि संख्या 1986, रकबा 0.032 हेक्टेयर है। जिसमें उनके सह-खातेदार धन प्रसाद और प्रभा देवी हैं। साल 2018 में नगर पालिका परिषद गुरसरंाय में भवन का नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया था। जिसमें भूमि का रकबा सही दर्ज था। आरोप है कि बाद में सदर लेखपाल द्वारा पैमाइश के दौरान जानबूझकर भूमि का रकबा 0.032 हेक्टेयर से घटाकर 0.024 हेक्टेयर दर्ज कर दिया गया।

इसी आधार पर नगर पालिका परिषद ने उनका नक्शा निरस्त कर दिया, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ा। गया प्रसाद, निवासी मोहल्ला गांधीनगर ने आरोप लगाया कि उनकी खतौनी संख्या 2138, रकबा 0.020 हेक्टेयर की भूमि पर पत्थर गड़वाने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन सदर लेखपाल ने उनकी जमीन के बजाय दूसरी भूमि की पैमाइश कर दी। और 1938/,0.020 की कर दी है। उन्होंने बताया कि गलत पैमाइश और गलत खतौनी नंबर दर्ज होने के कारण उनकी भूमि पर अतिक्रमण हो गया। उन्होंने बताया कि 22 जून 2026 को जिलाधिकारी झांसी को शिकायत देकर निर्माण कार्य रुकवाने की मांग भी की थी, जिसके बावजूद निर्माण नहीं रुका और उनकी संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। फरियादियों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।