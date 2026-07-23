Jhansi News: सामूहिक विवाह योजना में एक दूजे के हुए 269 जोड़े

Jhansi News: सामूहिक विवाह योजना में एक दूजे के हुए 269 जोड़े
Jhansi News: 51 जोड़े पंजीकरण के बाद भी समारोह में नहीं पहुंचे एमएलसी डीएम विधायक सभी हुए कार्यक्रम में शामिल झांसी,संवाददातामुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्त
Jhansi News: झांसी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जनपद के दो स्थलों पर 269 जोड़े सात फेरों में बंधकर एक दूजे के हो गए। सभी रीति रिवाज के साथ विवाह कार्यक्रम भगवंतपुरा और गुरसरांय में आयोजित किए गए। भगवंतपुरा में मुख्य रूप से एमएलसी रमा निरंजन और जिलाधिकारी गौरांग राठी शामिल हुए तो उधर गुरसरांय में विधायक जवाहर लाल राजपूत वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 320 जोड़ों को पंजीकरण हुए थे। इनके विवाह कार्यक्रम स्थल दो भगवंतपुरा और गुरसरायं तय किए गए थे। भगवंतपुरा में 235 और गुरसरायं में 85 विवाह आयोजित होने थे। प्रशासन की तरफ से तैयारियां भरपूर हो गई थी। पर स्थलों पर 51 जोड़े ऐसे भी थे जो विवाह में शामिल होने के लिए आए ही नहीं और सात फेरों में नहीं बंध सके。
विवाह समारोह की जानकारी
झांसी के निकट भगवंतपुरा में 235 की जगह 169 जोड़ों ने ही विवाह किया। जबकि गुरसरांय में 85 की जगह केवल 76 जोड़ों ने ही एक दूजे के साथ सात फेरे लिए। इस तरह 320 जोड़ों की जगह 269 जोड़ों ने विवाह रीतिरिवाज के साथ किया।
आशीर्वाद देने वाले लोग
इन सभी को आशीर्वाद देने के लिए अधिकारियों और नेताओं का पहुंचना वैवाहिक जोड़ों के लिए किसी उत्साह से कम नहीं रहा। भगवंतपुरा में आशीर्वाद देने एमएलसी रमा निरंजन और जिलाधिकारी गौरांग राठी पहुंचे। जबकि गुरसरांय स्थल पर विधायक जवाहर लाल राजपूत और अन्य कई पहुंचे।
सामान और धन का वितरण
इंसेट
भरपूर था सामान डीएम ने किया चेक
भगवंतपुरा में विवाह करने वाले जोड़ों को भरपूर सामान दिया गया। जिसमें 21 हजार का सामान दिया गया और खाते में वधू के 64 हजार रुपया पहुंचेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव ने बताया कि कार्यक्रम पूरी खुशी के साथ पूरा हुआ।
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