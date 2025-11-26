Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsJhansi SP leader convicted POCSO case sentenced to 10 years prison court pronounces verdict after eight years
झांसी में पॉक्सो में दोषी सपा नेता को 10 साल की सजा, कोर्ट ने आठ साल बाद सुनाया फैसला

संक्षेप:

झांसी में सपा नेता अतर सिंह को बुधवार को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर नाबालिग से अश्लीलता और मारपीट कर कपड़े फाड़ने का आरोप सिद्ध हुआ है।

Wed, 26 Nov 2025 11:38 PMDinesh Rathour झांसी
झांसी में सपा नेता अतर सिंह को बुधवार को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर नाबालिग से अश्लीलता और मारपीट कर कपड़े फाड़ने का आरोप सिद्ध हुआ है। उसने नाबालिग को होटल ले जाकर उसके साथ अश्लीलता की थी। दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। 66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि ग्राम ऐरा निवासी एक व्यक्ति ने 21 सितंबर 2017 को समथर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था उसकी नाबालिग बहन को अतर सिंह यह कहते हुए अपने साथ ले गया कि पूर्व विधायक राखी बांधने वाली महिलाओं को 21 सौ रुपये दे रहे हैं। मेरे साथ चलने पर वह तुम्हें भी रुपये देंगे। इस लालच में बहन उसके साथ चली गई। अतर सिंह उसे एक होटल में ले गया जहां उसके साथ अश्लीलता की गई।

कपड़े तक फाड़ दिए गए। किसी प्रकार वह होटल से निकलकर भागी और परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को आरोपसिद्ध होने के बाद अदालत ने सजा सुनाई। अतर सिंह पूर्व विधायक का करीबी बताया जाता है।

लाखों रुपये हड़पने के आरोपी समीक्षा अधिकारी को छह साल की सजा

वहीं दूसरी ओर लखनऊ में बड़े ठेके और काम दिलाने का झांसा देकर 23 लाख से अधिक रकम हड़पने के आरोपी सचिवालय के पूर्व सहायक समीक्षा अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव को छह साल की सजा सुनाई गई है। साथ में 55000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश ने यह सजा बुधवार को सुनाई।

अभियोजन के अनुसार वादी अमित कुमार पाण्डेय ने ईओडब्लू से शिकायत की थी कि सहायक समीक्षा अधिकारी राकेश श्रीवास्तव ने अपने पद का रौब दिखाते हुए बड़े स्तर पर काम दिलाने का लालच दिया था। इस झांसे में आकर उन्होंने ₹23 लाख 40 हजार रुपये दे दिए। इसके बाद न तो कोई काम उन्हें दिलाया गया और न ही रुपये लौटाए गए। ईओडब्ल्यू ने वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचना इंस्पेक्टर नरेन्द्र सिंह ने की थी। ईओडब्ल्यू ने आरोपी राकेश के खिलाफ कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। इसके बाद ही पर्याप्त साक्ष्य के साथ लगाई गई चार्जशीट के आधार पर ही कोर्ट ने राकेश को सजा सुनाई।

Civil Court Jhansi News UP Police
