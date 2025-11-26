झांसी में पॉक्सो में दोषी सपा नेता को 10 साल की सजा, कोर्ट ने आठ साल बाद सुनाया फैसला

संक्षेप: झांसी में सपा नेता अतर सिंह को बुधवार को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर नाबालिग से अश्लीलता और मारपीट कर कपड़े फाड़ने का आरोप सिद्ध हुआ है।

झांसी में सपा नेता अतर सिंह को बुधवार को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर नाबालिग से अश्लीलता और मारपीट कर कपड़े फाड़ने का आरोप सिद्ध हुआ है। उसने नाबालिग को होटल ले जाकर उसके साथ अश्लीलता की थी। दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। 66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि ग्राम ऐरा निवासी एक व्यक्ति ने 21 सितंबर 2017 को समथर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था उसकी नाबालिग बहन को अतर सिंह यह कहते हुए अपने साथ ले गया कि पूर्व विधायक राखी बांधने वाली महिलाओं को 21 सौ रुपये दे रहे हैं। मेरे साथ चलने पर वह तुम्हें भी रुपये देंगे। इस लालच में बहन उसके साथ चली गई। अतर सिंह उसे एक होटल में ले गया जहां उसके साथ अश्लीलता की गई।

कपड़े तक फाड़ दिए गए। किसी प्रकार वह होटल से निकलकर भागी और परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को आरोपसिद्ध होने के बाद अदालत ने सजा सुनाई। अतर सिंह पूर्व विधायक का करीबी बताया जाता है।

लाखों रुपये हड़पने के आरोपी समीक्षा अधिकारी को छह साल की सजा वहीं दूसरी ओर लखनऊ में बड़े ठेके और काम दिलाने का झांसा देकर 23 लाख से अधिक रकम हड़पने के आरोपी सचिवालय के पूर्व सहायक समीक्षा अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव को छह साल की सजा सुनाई गई है। साथ में 55000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश ने यह सजा बुधवार को सुनाई।