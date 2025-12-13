मजाक चल रहा है? 6 महीने पुराने रेप केस पर भड़के IG, महिला दारोगा समेत 4 सस्पेंड

संक्षेप: झांसी रेंज के आईजी आकाश कुलहरी ने झांसी के एसएसपी कार्यालय और मऊरानीपुर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 6 महीने पुराने केस पर कोई काम नहीं होने पर अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। साथ ही महिला दारोगा समेत तीन को सस्पेंड कर दिया।

झांसी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आकाश कुलहरी ने गुरुवार को झांसी के एसएसपी कार्यालय और मऊरानीपुर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कई कमियां पाई। इस दौरान 6 महीने पुराने केस पर कोई काम नहीं होने पर अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। साथ ही महिला दारोगा समेत तीन को सस्पेंड कर दिया। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

गुरुवार को आईजी महिला मिशन शक्ति केंद्र पहुंचे। यहां मिशन शक्ति प्रभारी मंजू यादव व दो महिला कांस्टेबलों से अभियान, विद्यालयों में शिकायत पेटिका और महिला अपराधों की जांच से जुड़े सवाल पूछे गए। इससे जुडे आंकड़ों और लंबित मुकदमों की जानकारी न होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की। महिला उपनिरीक्षक सहित तीनों को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश दिए। इसके बाद कोतवाली परिसर, आवासीय परिसर और रसोई का निरीक्षण किया। भोजन व्यवस्था और स्टाफ की सैलरी संबंधी पूछताछ में जवाब संतोषजनक मिले। कोतवाली के शस्त्रागार और रजिस्टरों की जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलीं, जिसके चलते एक मुंशी को भी निलंबित कर दिया।

महिला दारोगा समेत तीन को सस्पेंड किया वायरल वीडियो में आईजी कह रहे हैं, मजाक नहीं चल रहा यहां पर, टाइम पास मत कीजिए। ये रेप केस को कौन मॉनिटर कर रहा है? महिला के प्रति अपराध हो रहा है तो उसका परिवेक्षण करेंगे न? 6 महीने से पहले का है तो आप नहीं करेंगे, थाने में मजाक चला रहा है, दिन में महिला मिलने आती है। उसके बाद कोई काम नहीं है। आपने रेप पीड़िता की काउंसिंग की। तीनों को सस्पेंड कीजिए।