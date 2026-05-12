15 मई से 23 जून तक झांसी इंटरसिटी लखनऊ नहीं आएगी, 38 ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले

15 मई से 23 जून तक झांसी इंटरसिटी लखनऊ नहीं आएगी। यह कानपुर सेंट्रल पर यात्रा समाप्त करेगी और वहीं से झांसी के लिए चलेगी। इसके अलावा 12 ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा।

यूपी के लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर कॉन्कोर्स निर्माण के लिए प्लेटफार्म नंबर तीन और चार पर मेगा ब्लॉक लिया जाना है। जिसके चलते 15 मई से 23 जून तक झांसी इंटरसिटी चारबाग स्टेशन पर नहीं आएगी। यह कानपुर सेंट्रल पर यात्रा समाप्त करेगी और वहीं से झांसी के लिए चलेगी। इसके अलावा 12 ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। कुल 38 ट्रेनों के प्लेटफार्म बदलें गए हैं।

रेलवे के अनुसार, लखनऊ-शाहजहांपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी और लखनऊ-बालामऊ के बीच चलने वाली इंटरसिटी को उक्त अवधि में आलमबाग स्टेशन से चलाया जाएगा। यह ट्रेनें आलमबाग स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेंगी। चारबाग स्टेशन पर नहीं आएंगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट, ओखा एक्सप्रेस, गोरखपुर-एलटीटी एक्सप्रेस, पनवेल-गोरखपुर, अयोध्या कैंट-दिल्ली, पुने-गोरखपुर, बरेली-प्रयागराज सहित कई अन्य ट्रेनों को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन ट्रेनों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे पूछताछ नंबर 139 और रेल वन ऐप पर विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।

अधिकारियों के अनुसार मेगा ब्लाक के दौरान प्लेटफार्म नंबर तीन और चार पर कॉन्कोर्स निर्माण के नींव खुदाई, नींव बनाने सहित अन्य कई कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों में 35 से 40 दिन का समय लगेगा। जिसके कारण ही मेगा ब्लाक लिया जा रहा है। विदित हो कि चारबाग स्टेशन पर कॉन्कोर्स का निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है। यात्रियों को असुविधा न हो इसके लिए निर्माणदायी संस्था समय-समय पर अलग-अलग प्लेटफार्मों पर कार्य करा रही है। पिछली बार प्लेटफार्म नंबर पांच और छह पर मेगा ब्लाक लिया गया था।

लखनऊ होकर बनारस-चंडीगढ़ समर स्पेशल ट्रेन 14 से वहीं वाराणसी-चंडीगढ़ के बीच अनारक्षित समर स्पेशल ट्रेन का संचालन 14 मई से किया जाएगा। यह लखनऊ होकर चलेगी। ट्रेन नंबर 04227 वाराणसी से 11.05 बजे चलेगी। बां बेल्हादेवी धाम प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए 17.15 बजे लखनऊ पहुंचेगी। यहां 10 मिनट रुकने के बाद शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, रुड़की, सहारनपुर, अंबाला कैंट होते हुए अगले दिन तड़के 04.20 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। वाराणसी से इसका संचालन 12 जुलाई तक किया जाएगा। वापसी में ट्रेन नंबर 04228 चंडीगढ़ से 15 मई से 13 जुलाई तक चलेगी। यह चंडीगढ़ से सुबह 06.00 बजे खुलेगी। उक्त स्टेशनों से होते हुए 18.30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। यहां 10 मिनट रुक कर रवाना होगी। यह ट्रेन रात 12.55 बजे वाराणसी पहुंचेगी।