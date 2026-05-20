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डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी पर आय से अधिक संपत्ति का केस, सामने आई 43 लाख की काली कमाई

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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घूसखोरी में गिरफ्तार सीजीएसटी झांसी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया। जांच में 43 लाख रुपये की काली कमाई सामने आई है।

डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी पर आय से अधिक संपत्ति का केस, सामने आई 43 लाख की काली कमाई

सीबीआई ने सीजीएसटी झांसी की तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया है। जांच के लिए निर्धारित अवधि में 43 लाख रुपये की काली कमाई सामने आई है। सीबीआई ने पूर्व में घूसखोरी के मामले में उनके व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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