डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी पर आय से अधिक संपत्ति का केस, सामने आई 43 लाख की काली कमाई
घूसखोरी में गिरफ्तार सीजीएसटी झांसी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया। जांच में 43 लाख रुपये की काली कमाई सामने आई है।
सीबीआई ने सीजीएसटी झांसी की तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया है। जांच के लिए निर्धारित अवधि में 43 लाख रुपये की काली कमाई सामने आई है। सीबीआई ने पूर्व में घूसखोरी के मामले में उनके व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी।
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