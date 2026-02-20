Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भाई की हत्या कर घर के पीछे दफनाया शव, खुद लिखाई गुमशुदगी रिपोर्ट, ऐसे हुआ खुलासा

Feb 20, 2026 08:45 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की नृशंस हत्या कर दी। शव को घर के पीछे तबेले में दफना दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने खुद भाई की गुमशुदगी दर्ज करा दी।

भाई की हत्या कर घर के पीछे दफनाया शव, खुद लिखाई गुमशुदगी रिपोर्ट, ऐसे हुआ खुलासा

यूपी के झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला बिहारीपुरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि छोटे भाई ने विवाद के बाद बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को मकान के पीछे तबेले में गाड़ दिया। कई दिनों से युवक के गायब रहने और गुरुवार देर शाम तीखी दुर्गंध आने पर मामला उजागर हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

मोहल्ला बिहारीपुरा निवासी तारिक बेग (38) पुत्र अकील बीते 10 फरवरी को छोटे भाई मसर्रिक से विवाद के बाद लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मसर्रिक बेग ने 15 फरवरी को थाने में भाई की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। गुरुवार शाम मकान के पीछे से दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों को शक हुआ। मृतक के मामा मंसूर ने पुलिस को सूचना दी और मसर्रिक पर संदेह जताया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी तुलसीराम पांडेय ने जांच के बाद मसर्रिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें वह टूट गया।

ये भी पढ़ें:बोनट पर गिरे युवक को टांगकर एक किलोमीटर दौड़ाई कार, गिरने पर कुचल कर भागे, मौत

मामा मंसूर के अनुसार, संपत्ति विवाद में मसर्रिक ने तारिक की कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को जमीन में दबा दिया। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति, एसपी सिटी प्रीति सिंह, सीओ सदर रामवीर सिंह सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसएसपी ने बताया कि आरोपी हिरासत में है, पूछताछ जारी है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर शव बरामदगी और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पांच दिन बाद गुमशुदगी लिखाने पहुंचा

झांसी, संवाददाता। प्रॉपर्टी के विवाद में छोटे भाई ने पहले बड़े को कुल्हाड़ी से काटा और फिर उसे घर के पीछे ही दफना दिया। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही पांच दिन बाद थाने पहुंच गया और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामा के शक जाहिर करने के बाद पुलिस के भाई को हिरासत में लेते ही सनसनीखेज मामले का खुलासा हो गया।

ये भी पढ़ें:जज के सामने महिला ने निकाला चाकू, कोर्ट रूम में ही अधिवक्ता को धमकी से खलबली
ये भी पढ़ें:यूपी में एक जैसे दो हादसे, मथुरा और औरैया में कारें नहर में गिरीं, सात की मौत

बिहारीपुरा निवासी तारिक बेग बीबीए पास था। परिजनों के मुताबिक वह पिछले 9-10 फरवरी से लापता था। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। लोगों के बार-बार पूछताछ करने पर छोटा भाई मसर्रिक बेग 15 फरवरी को थाने गया और गुमशुदगी दर्ज करा दी। मामा मंसूर ने मसर्रिक बेग से बड़े भाई के गायब होने पर उससे कई सवाल किए। अपने आपको मामले में फंसता देख मसर्रिक बेग गायब हो गया।

आसपास के लोगों ने भी मसर्रिक बेग पर शक जाहिर किया। इधर घर के पीछे से तीखी दुर्गंध आने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मामा मंसूर ने पुलिस को दोनों के बीच प्रॉपर्टी में विवाद की भी जानकारी दी। पुलिस ने आरोपित को पकड़ जब पूछताछ की तो सारा घटनाक्रम सामने आ गया।

आरोपी भाई ने बताया कि विवाद के बाद उसने कुल्हाड़ी से तारिक बेग पर ताबड़-तोड़ हमला कर दिया था। इससे वह वहीं पर गिर गया। जब देखा तो उसकी मौत हो गई थी। इसपर उसने तारिक के शव को घर के पीछे ही जमीन में गाड़ दिया। मामले के खुलासे के बाद तारिक बेग के घर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घर के पीछे भी शव की बारामदगी के लिए खुदाई की जा रही है। घटना के सनसनीखेज खुलासे के बाद बिहारीपुरा में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Jhansi News Crime News UP Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |