बिहार की जमीन पर दफन हैं 5 करोड़ के गहने, हैदराबाद चोरी कांड का खुलासा करेगी कानपुर पुलिस
तेलंगाना के हैदराबाद स्थित तनिष्क शोरूम से चोरी किए गए पांच करोड़ रुपये के गहनों का अब कानपुर पुलिस खुलासा करेगी। यूपी पुलिस अंतरराज्यीय चोर गैंग के सरगना बिहार के आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी में है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। हैदराबाद के मेदिपल्ली के तनिष्क शोरूम में हुई पांच करोड़ की चोरी का अब कानपुर पुलिस खुलासा करेगी। इसके लिए पुलिस अंतर्राज्यीय चोर गैंग के सरगना बिहार के अररिया निवासी नईम की कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी में है। पुलिस को प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपियों ने ज्वैलरी को गांव में कहीं जमीन में छिपा दिया है। पूछताछ में सरगना ने यह बात कुबूली भी है। चूंकि कमिश्नरेट पुलिस चोरी का केस पहले खोलना चाहती थी लिहाजा इस पर डिटेल से पूछताछ नहीं की गई। पुलिस के मुताबिक जेल भेजे गए आरोपी को रिमांड पर लेकर ज्वैलरी बरामद की जाएगी।
पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि बिहार के अररिया थाना जोकीहाट रहरिया गांव निवासी नईम और महताब ने हैदराबाद के मेदिपल्ली स्थित शोरूम से पांच करोड़ की ज्वैलरी चोरी की थी। गोविंदनगर में 31 लाख के मोबाइल चोरी के मामले में सरगना नईम को शुक्रवार को जेल भेजा गया है। पूछताछ में नईम ने बताया कि उसने महताब के साथ मिलकर मेदिपल्ली की चोरी को अंजाम दिया था। बड़ी चोरी के चलते पुलिस उनके पीछे पड़ गई, जिसके चलते उन्होंने ज्वैलरी गांव में जमीन में कहीं छिपा दी। पुलिस आयुक्त ने बताया चूंकि आरोपी जेल में है, ऐसे में उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर ज्वैलरी बरामद करने का प्रयास किया जाएगा।
आठ घंटे में दो रेकी और चुरा ले गए 75 मोबाइल
पुलिस आयुक्त ने बताया कि पकड़े गए अंतर्राज्यीय गैंग ने गोविंदनगर के सी ब्लाक निवासी गोपाल शर्मा की मोबाइल शॉप से चोरी आठ घंटे में करके निकल गए। गैंग की कानपुर में पहली वारदात की है। आरोपी इतने शातिर हैं कि तीन नवंबर की रात आठ बजे ट्रेन से कानपुर उतरे। इसके बाद रात नौ बजे के बाद दो बार रेकी की। फिर रात दो बजकर 37 मिनट पर मोबाइल शॉप के शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे। कुछ ही देर में 30.75 लाख रुपये के 75 नए एंड्रायड मोबाइल दो झोले में लेकर बाहर निकले और तड़के चार बजे सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर नौ पर खड़ी कोटा-पटना ट्रेन में बैठकर निकल गए।
नेपाल के सीमावर्ती इलाके में बेचते थे चोरी का सामान
पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी चोरी कहीं भी करें, सामान नेपाल के सीमावर्ती इलाके में बेचते थे। दिल्ली में इन पर नौ मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में सरगना नईम ने बताया कि चोरी के लिए वह लोग दूसरे राज्य का चुनते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे राज्य से पुलिस गांव पहुंची भी तो छापा मारकर लौट जाती थी। जब माहौल शांत हो जाता तो वह सामान निकालकर बेच देते थे। इनमें गैंग में और कौन-कौन लोग सहयोग कर रहे हैं, पुलिस इसका भी पता लगा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।