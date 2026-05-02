Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बड़ी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचकर बनवाए जेवर, छोटी बहन ने इंस्टाग्राम वाले दोस्त संग कर दिया 'खेला'

May 02, 2026 11:19 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
share

अलीगढ़ जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक इलाके में जिस घर में शादी की तैयारी चल रही थीं, वहां अब दिन-रात चिंता के साए में बीत रही है। पिता ने बड़ी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचकर जेवरात बनवाए थे।

बड़ी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचकर बनवाए जेवर, छोटी बहन ने इंस्टाग्राम वाले दोस्त संग कर दिया 'खेला'

Aligarh News: अलीगढ़ जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक इलाके में जिस घर में शादी की तैयारी चल रही थीं, वहां अब दिन-रात चिंता के साए में बीत रही है। पिता ने बड़ी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचकर जेवरात बनवाए थे। वहीं, भैंस बेचकर एक लाख रुपये भी रखे थे। लेकिन, छोटी बेटी इंस्टाग्राम वाले अपने वाले दोस्त संग मिलकर खेला कर दिया। छोटी बेटी घर से जेवरात और रुपये लेकर बिहार के प्रेमी के साथ फरार हो गई। किशोरी इंस्टाग्राम पर आरोपी युवक के संपर्क में आई थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के अनुसार 25 अप्रैल को दोपहर करीब सवा बजे उनकी 17 साल की बेटी को बिहार के पटना जिले के राम नगरी निवासी शादाब पुत्र पप्पू बहला-फुसलाकर ले गया है। उन्होंने बताया कि एक माह बाद उनकी बड़ी बेटी की शादी है। इसके लिए अपनी जमीन बेचकर जेवरात बनवाए थे। इसमें एक टीका, नथ, कुंडल, गले का पत्ता, पाजेब शामिल हैं। वहीं, भैंस को बेचकर भी शादी के लिए एक लाख रुपये इकट्ठा किए थे।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App
ये भी पढ़ें:यूपी की अनोखी शादी, लग्जरी कार और घोड़ी छोड़कर हाथी पर सवार हुआ दूल्हा

बेटी को ढूंढने पर दी जान से मारने की धमकी

छोटी बेटी पूरे जेवरात व रुपये लेकर चली गली है। इंस्टाग्राम पर आरोपी युवक से बेटी का संपर्क हुआ था। आरोप है कि शादाब के मामा इमरान व असलम ने दोनों को अपने पास रखा है। दोनों धमकी दे रहे हैं कि बेटी को ढूंढने की कोशिश की या पुलिस में शिकायत की तो बेटी को जान से मार देंगे। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि शादाब समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी की बरामदगी व आरोपी की तलाश में टीमें लगी हुई हैं।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल डालकर जलाई गई युवती ने आठ दिन बाद दम तोड़ा, आशिक ने जिंदा जलाया था
ये भी पढ़ें:दो घंटे भी बर्दाश्त नहीं हुई जुदाई, पत्नी की मौत के सदमे में बुजुर्ग भी चल बसा

शादी के 15 दिन बाद दुल्हन नगदी जेवर लेकर फरार

इसी तरह बदायूं में शादी के महज 15 दिन बाद नई नवेली दुल्हन के नगदी और जेवर लेकर फरार हो गई। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव तिगसा की रहने वाली सावित्री देवी पत्नी सोनपाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के ही प्रदीप कुमार ने उसके बेटे की शादी करीब पंद्रह दिन पहले गैर दूसरे जिले की रहने वाली युवती से कराई थी। इस शादी के लिए प्रदीप ने 40 हजार रुपये लिए थे। शादी के बाद कुछ दिन तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात दुल्हन घर से नगदी और जेवर लेकर फरार हो गई। सुबह जानकारी होने पर परिजनों ने गांव और आसपास काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।सावित्री देवी ने बताया कि जब वह प्रदीप कुमार के घर पहुंची तो वहां कहासुनी हो गई। आरोप है कि प्रदीप इस तरह कई लोगों की शादी कराकर उनसे मोटी रकम वसूलता है और बाद में दुल्हनें कुछ दिन बाद नगदी व जेवर लेकर फरार हो जाती हैं। बताया गया कि आरोपी गैर जनपदों से महिलाओं को बहला-फुसलाकर लाता था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल जारी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Aligarh News Premi-premika UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।