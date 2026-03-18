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शादी में गया था परिवार, पीछे से चचेरी बहन ने इंस्टाग्राम दोस्त से करा दी 70 लाख की चोरी; 3 शातिर गिरफ्तार

Mar 18, 2026 08:50 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, प्रयागराज
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प्रयागराज के सरायइनायत थाना क्षेत्र में हुई करीब 70 लाख रुपये के जेवरात चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर है। ये चोरी चचेरी बहन ने ही कराई थी। उसी ने इंस्टाग्राम पर दोस्त बने एक आरोपी को घर खाली होने की सूचना दी थी। पुलिस ने वारदात में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

शादी में गया था परिवार, पीछे से चचेरी बहन ने इंस्टाग्राम दोस्त से करा दी 70 लाख की चोरी; 3 शातिर गिरफ्तार

Prayagraj News: यूपी के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सरायइनायत थाना क्षेत्र में हुई करीब 70 लाख रुपये के जेवरात चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर है। ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि चचेरी बहन ने ही कराई थी। उसी ने इंस्टाग्राम पर दोस्त बने एक आरोपी को घर खाली होने की सूचना दी थी। पुलिस ने वारदात में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गया सारा जेवरात बरामद कर लिया है।

रामापुर के रहने वाले विनय कुमार सोनी 9 मार्च को परिवार सहित एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। अगले दिन लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और आलमारी में रखे कीमती जेवरात गायब थे। सूचना मिलते ही सरायइनायत पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल के बाद मुकदमा दर्ज किया। चोरों की तलाश में जुटी सरायइनायत पुलिस ने मंगलवार को नसीरापुर अंडरपास के पास से मंसूराबाद नवाबगंज के रहने वाले यश सोनी, बमरौली पूरा पजावा के रहने वाले आर्यस सोनी और मंसूराबाद के रहने वाले आदित्य सोनी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी के आभूषण बरामद हुए जिनकी अनुमानित कीमत 70 लाख के करीब है।

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पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों आरोपी आभूषण की दुकानों में कारीगर का काम करते थे और उन्हें जेवरात की जानकारी थी। आरोपियों का भुक्तभोगी विनय कुमार की चचेरी बहन से परिचय था, जिसे बहला-फुसलाकर उन्होंने घर खाली होने की सूचना हासिल की। इसके बाद आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से रात में ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया और आभूषणों को नसीरापुर अंडरपास के पास छिपा दिया।

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जांच में पता चला है कि चोरी भुक्तभोगी की चचेरी बहन के साथ ही दो नाबालिग लड़कियां भी आरोपियों के संपर्क में थीं। चचेरी बहन करीब छह माह पहले यश सोनी से इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ी थी। आरोप है कि यश पहले ही उससे लगभग डेढ़ लाख रुपये ले चुका था। बरामद जेवरात में रानी हार, जोधा हार, मंगलसूत्र, अंगूठी, मांगटीका समेत कई अन्य आभूषण शामिल हैं। चोरी के अनावरण की जानकारी डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने पुलिस लाइंस में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। डीसीपी के मुताबिक आरोपियों ने अपने शौक पूरे करने के लिए वारदात को अंजाम दिया।

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Pawan Kumar Sharma

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Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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