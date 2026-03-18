शादी में गया था परिवार, पीछे से चचेरी बहन ने इंस्टाग्राम दोस्त से करा दी 70 लाख की चोरी; 3 शातिर गिरफ्तार

प्रयागराज के सरायइनायत थाना क्षेत्र में हुई करीब 70 लाख रुपये के जेवरात चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर है। ये चोरी चचेरी बहन ने ही कराई थी। उसी ने इंस्टाग्राम पर दोस्त बने एक आरोपी को घर खाली होने की सूचना दी थी। पुलिस ने वारदात में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Prayagraj News: यूपी के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सरायइनायत थाना क्षेत्र में हुई करीब 70 लाख रुपये के जेवरात चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर है। ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि चचेरी बहन ने ही कराई थी। उसी ने इंस्टाग्राम पर दोस्त बने एक आरोपी को घर खाली होने की सूचना दी थी। पुलिस ने वारदात में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गया सारा जेवरात बरामद कर लिया है।

रामापुर के रहने वाले विनय कुमार सोनी 9 मार्च को परिवार सहित एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। अगले दिन लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और आलमारी में रखे कीमती जेवरात गायब थे। सूचना मिलते ही सरायइनायत पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल के बाद मुकदमा दर्ज किया। चोरों की तलाश में जुटी सरायइनायत पुलिस ने मंगलवार को नसीरापुर अंडरपास के पास से मंसूराबाद नवाबगंज के रहने वाले यश सोनी, बमरौली पूरा पजावा के रहने वाले आर्यस सोनी और मंसूराबाद के रहने वाले आदित्य सोनी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी के आभूषण बरामद हुए जिनकी अनुमानित कीमत 70 लाख के करीब है।

पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों आरोपी आभूषण की दुकानों में कारीगर का काम करते थे और उन्हें जेवरात की जानकारी थी। आरोपियों का भुक्तभोगी विनय कुमार की चचेरी बहन से परिचय था, जिसे बहला-फुसलाकर उन्होंने घर खाली होने की सूचना हासिल की। इसके बाद आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से रात में ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया और आभूषणों को नसीरापुर अंडरपास के पास छिपा दिया।