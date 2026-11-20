लखनऊ में इंडियन बैंक के लॉकर से एक करोड़ के जेवर गायब, मेडिकल अफसर की पुलिस से शिकायत
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडियन बैंक के लॉकर से एक करोड़ के जेवर गायब हो गए हैं। बैंक पहुंच मेडिकल अफसर पति और उनकी लाॅकर से जेवर गायब होने पर हैरान रह गए।
यूपी की राजधानी लखनऊ में चौक के इंडियन बैंक सिटी शाखा के लॉकर से एक करोड़ रुपये के सोने के जेवर गायब हो गए। लखनऊ में तैनात मेडिकल अफसर अपनी पत्नी के साथ गुरुवार सुबह बैंक लॉकर खोलने पहुंचे तो उसमें रखे जेवरात गायब मिले। इसकी शिकायत डॉक्टर की पत्नी में पहले बैंक मैनेजर से की और फिर चौक कोतवाली में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। लॉकर से जेवर गायब होने की शिकायत पर चौक पुलिस बैंक में लगे सीसीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की पड़ताल की जा रही है। डॉक्टर की पत्नी दो साल बाद बैंक में अपना लॉकर खोलने गुरुवार को आई थी।
नवंबर 2006 को बैंक में लिया था लॉकर
चौक के सराय माली खां निवासी डॉ. रवि प्रकाश दीक्षित लखनऊ में मेडिकल अफसर है। उनकी पत्नी गीता व परिवार के अन्य सदस्य यहां रहते है। पत्नी गीता ने चौक कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि नवंबर 2006 में उन्होंने चौक के इंडियन बैंक के सिटी शाखा में लॉकर नंबर 896 लिया था। उसमें उनके सास ससुर और माता-पिता से शादी के समय मिले जेवर रखे थे। सभी सोने के जेवर को उन्होंने एक स्टील के बाक्स में रखा था और फिर बाक्स को लॉकर में रखा था।
चौक पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही
गुरुवार सुबह करीब 10.05 बजे वह अपने पति डॉक्टर रवि प्रकाश के साथ बैंक की शाखा में लॉकर खोलने पहुंची थी। लॉकर खोलने पर न तो वहां स्टील का बाक्स था और न ही उसमें रखे जेवर थे। सोने के जेवरों की बाजारी कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। गीता दीक्षित ने इस मामले में बैंक मैनेजर से शिकायत की तो आरोप है कि बैंक के स्टॉफ की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने चौक थाना में लॉकर से जेवरों के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर चौक पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
बैंक में 6 महीने का फुटेज रिकार्ड में
चौक पुलिस ने गीता दीक्षित की शिकायत पर शुक्रवार दोपहर इंडियन बैंक की शाखा जाकर जांच पड़ताल की। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीबीआर जांच के लिए सुरक्षित किया। पुलिस का कहना है कि डीबीआर में सीसीटीवी की केवल 6 माह ही सेफ रहती है। जबकि डॉक्टर की पत्नी ने दो साल पहले लॉकर खोला था। 6 माह की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके साथ ही बैंक के मैनेज व स्टॉफ से भी पूछताछ की जाएगी। बैंक के लॉकर खोलने का रजिस्टर भी चेक किया जा रहा है।
लॉकर नंबर 896 में रखे थे ये सामान
8 चेन
2 जोड़ी कड़े
10 बड़ी अंगूठियां
3 छोटी अंगूठियां
2 बड़े झाले
1 नंथ
1 मोहर
1 झुमकी
1 मांगबेदी टीका
1 हार
1 सीतारामी
(सभी सोने के जेवर)
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें