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यूपी : ज्वेलर के इकलौते बेटे की हत्या, पड़ोसी के बेसमेंट में मिली लाश

By Ajay Singh
संवाददाता, गोरखपुर
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UP Crime News: ज्वेलर हनुमान वर्मा के 10 साल के इकलौते बेटे वैभव वर्मा के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। वैभव की लाश पड़ोसी के घर के बेसमेंट में मिली। वैभव, सोमवार को दोपहर डेढ़ बजे के करीब स्कूल से घर लौटा था। इसके बाद अपनी नई साइकिल लेकर घर से निकल गया था। 

jeweler s only son killed after kidnapping dead body found in neighbour s home basement
ज्वेलर के इकलौते बेटे की हत्या, पड़ोसी के बेसमेंट में मिली लाश

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ज्वेलर के 10 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई है। बच्चा, सोमवार को अचानक लापता हो गया था। मंगलवार को उसकी लाश पड़ोसी के घर के बेसमेंट में मिली। पुलिस ने इस मामले में पड़ोसी सर्वेश भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। 10 साल का मासूम वैभव वर्मा परिवार और मोहल्ले में सबका चहेता था। उसकी हत्या की खबर से कोहराम मच गया है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं।

घटना, गोरखपुर के खजनी इलाके की है। वैभव वर्मा, कस्बे के ज्वेलर हनुमान वर्मा का सबसे छोटा बेटा था। सोमवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे के आसपास वह स्कूल से घर लौटा था। उसने घर आते ही अपना स्कूल बैग एक जगह रखा, यूनिफॉर्म बदली और फिर अपनी नई साइकिल लेकर घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही उसकी साइकिल लावारिस हालत में मिली। परिवारवाले वैभव को खोजने लगे। इसी दौरान पास के एक खेत में उसकी एक चप्पल पड़ी मिली। बच्चे की साइकिल और चप्पल यूं मिलने से परिवारवालों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। वे बुरी तरह घबड़ा गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी।

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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के इलाके का मुआइना किया। इसके बाद इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालने का काम शुरू किया गया। सीओ और पुलिस की कई टीमों ने मिलकर कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान पता चला कि पड़ोस में रहने वाला सर्वेश भट्ट वैभव को अपने साथ ले गया था। इसके बाद पुलिस ने सर्वेश को पकड़ लिया। उससे पूछताछ की गई। शक के आधार पर सर्वेश के घर की तलाशी ली गई तो घर के बेसमेंट से वैभव वर्मा की लाश मिली।

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मासूम की हत्या से गुस्से में लोग

मासूम वैभव वर्मा की इस तरह से की गई हत्या से लोग गुस्से में हैं। लोग यह खबर सुनकर बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी सर्वेश को गिरफ्तार कर लिया है। उससे वैभव की हत्या की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस घटना के अन्य पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। फोरेंसिक वालों ने घटनास्थल से कई सबूत इक्ट्ठा किए हैं। पुलिस ने वैभव की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी डॉ.कौस्तुभ ने कहा है कि घटना की गहराई से जांच की जा रही है। वैभव के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।

एक महीने पहले ही हुआ था मां का निधन

वैभव की हत्या से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। करीब एक महीने पहले ही उसकी मां श्वेता वर्मा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। अब परिवार के इकलौते बेटे की हत्या से सब सदमे में हैं। घटना को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी गुस्सा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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