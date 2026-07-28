यूपी : ज्वेलर के इकलौते बेटे की हत्या, पड़ोसी के बेसमेंट में मिली लाश

UP Crime News: ज्वेलर हनुमान वर्मा के 10 साल के इकलौते बेटे वैभव वर्मा के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। वैभव की लाश पड़ोसी के घर के बेसमेंट में मिली। वैभव, सोमवार को दोपहर डेढ़ बजे के करीब स्कूल से घर लौटा था। इसके बाद अपनी नई साइकिल लेकर घर से निकल गया था।

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ज्वेलर के 10 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई है। बच्चा, सोमवार को अचानक लापता हो गया था। मंगलवार को उसकी लाश पड़ोसी के घर के बेसमेंट में मिली। पुलिस ने इस मामले में पड़ोसी सर्वेश भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। 10 साल का मासूम वैभव वर्मा परिवार और मोहल्ले में सबका चहेता था। उसकी हत्या की खबर से कोहराम मच गया है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं।

घटना, गोरखपुर के खजनी इलाके की है। वैभव वर्मा, कस्बे के ज्वेलर हनुमान वर्मा का सबसे छोटा बेटा था। सोमवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे के आसपास वह स्कूल से घर लौटा था। उसने घर आते ही अपना स्कूल बैग एक जगह रखा, यूनिफॉर्म बदली और फिर अपनी नई साइकिल लेकर घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही उसकी साइकिल लावारिस हालत में मिली। परिवारवाले वैभव को खोजने लगे। इसी दौरान पास के एक खेत में उसकी एक चप्पल पड़ी मिली। बच्चे की साइकिल और चप्पल यूं मिलने से परिवारवालों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। वे बुरी तरह घबड़ा गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के इलाके का मुआइना किया। इसके बाद इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालने का काम शुरू किया गया। सीओ और पुलिस की कई टीमों ने मिलकर कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान पता चला कि पड़ोस में रहने वाला सर्वेश भट्ट वैभव को अपने साथ ले गया था। इसके बाद पुलिस ने सर्वेश को पकड़ लिया। उससे पूछताछ की गई। शक के आधार पर सर्वेश के घर की तलाशी ली गई तो घर के बेसमेंट से वैभव वर्मा की लाश मिली।

मासूम की हत्या से गुस्से में लोग मासूम वैभव वर्मा की इस तरह से की गई हत्या से लोग गुस्से में हैं। लोग यह खबर सुनकर बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी सर्वेश को गिरफ्तार कर लिया है। उससे वैभव की हत्या की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस घटना के अन्य पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। फोरेंसिक वालों ने घटनास्थल से कई सबूत इक्ट्ठा किए हैं। पुलिस ने वैभव की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी डॉ.कौस्तुभ ने कहा है कि घटना की गहराई से जांच की जा रही है। वैभव के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।