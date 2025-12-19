Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsjeweler crushed heads his two sons with brick then poisoned himself father and one son died kanpur
सर्राफ ने दो बेटों का ईंट से कुचल दिया सिर, फिर खुद खा लिया जहर, पिता और एक बेटे की मौत

सर्राफ ने दो बेटों का ईंट से कुचल दिया सिर, फिर खुद खा लिया जहर, पिता और एक बेटे की मौत

संक्षेप:

कानपुर के अरौल में शुक्रवार को एक सर्राफ ने घर में अपने दो बेटों के सिर ईंट से कुचल डाले और खुद जहर पीकर जान दे दी। छोटे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़े बेटे को गंभीर हालत में हैलट में भर्ती कराया गया है।

Dec 19, 2025 09:20 pm ISTDinesh Rathour कानपुर (बिल्हौर)
कानपुर के अरौल में शुक्रवार को एक सर्राफ ने घर में अपने दो बेटों के सिर ईंट से कुचल डाले और खुद जहर पीकर जान दे दी। छोटे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़े बेटे को गंभीर हालत में हैलट में भर्ती कराया गया है। सर्राफ के पिता के घर पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ। दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे देर तक खटखटाने के बाद गंभीर हालत में कराह रहे बड़े बेटे ने बमुश्किल खोला। आत्मघाती कदम उठाने से पहले सर्राफ ने एक रक्तरंजित सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपने पिता पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। सूचना पर पहुंचे डीसीपी वेस्ट ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर जांच पड़ताल की। पुलिस को अंदर खून सनी ईंट भी मिली है।

हाशिमपुर गांव के 45 वर्षीय अजय कटियार दस साल से गांव छोड़कर अरौल में मकान बनाकर अपने दो बेटों के साथ रहता था। मकान से 50 मीटर दूर उसकी सर्राफा की दुकान है। अजय ने प्रेम विववाह किया था। उसकी पत्नी अलका की ठीक तीन साल पहले 19 दिसंबर 2022 को मारपीट के दौरान ईंट लगने से मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक पत्नी की मौत अजय के हाथों ही हुई थी पर दोनों पक्षों में समझौता होने की वजह से रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई थी। पत्नी की मौत के बाद से वह अवसादग्रस्त रहने लगा था। अजय के साथ ही उसका बड़ा भाई रामसिंह भी दुकान में बैठता है। शुक्रवार को रामसिंह गांव से अरौल स्थित दुकान आया तो वह बंद मिली। इस पर उसने अजय को फोन मिलाया।

काफी देर तक जब फोन नहीं उठा तो उसने पिता राम शंकर को जानकारी दी। पिता अरौल पहुंचे और रामसिंह को साथ लेकर अजय के घर गए। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। रामसिंह ने अनहोनी की आशंका पर पुलिस को सूचना दी। दोपहर 12:30 बजे के करीब इंस्पेक्टर अरौल जनार्दन यादव वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। तब कराहते हुए बड़े बेटे रुद्र ने किसी तरह से दरवाजा खोला। अंदर अजय और सात वर्षीय छोटे बेटे शुभ का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने रुद्र को आनन-फानन सीएचसी बिल्हौर पहुंचाया, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। उसका हैलट आईसीयू में इलाज चल रहा है। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने फॉरेंसिक टीम के साथ जाकर जांच की।

डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी का कहना है कि सर्राफ ने तीन साल पहले अपनी पत्नी को भी ईंट से मारा था। शुक्रवार को उसने दो बेटों को ईंट से कुचलकर खुद जहर खा लिया, जिससे छोटे बेटे और सर्राफ की मौत हो गई। सुसाइड नोट भी मिला है, जिससे पता चलता है कि सर्राफ अवसाद में था, मामले की जांच की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
