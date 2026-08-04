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जेवर लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, योगी कैबिनेट से 6 लेन रोड को मंजूरी

By Deep Pandey
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जेवर लिंक एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। योगी कैबिनेट मीटिंम में प्रस्ताव से मंजूरी मिल गई। 6 लेन का एक्सप्रेस वे 74.46 किलोमीटर लंबा होगा। भविष्य में इसे 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा।

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। योगी कैबिनेट मीटिंम में प्रस्ताव से मंजूरी मिल गई।

जेवर लिंक एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। छह लेन का एक्सप्रेस वे 74.46 किमी. लंबा होगा। भविष्य में इसे 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा। इसके निर्माण पर 8585.51 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नोएडा के भाईपुर ब्राह्मण से शुरू होगा और बुलंदशहर में बहांपुर गांव पास गंगा एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा। इससे जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस वे तक सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।

जेवर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण से गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे विकसित किए जा रहे औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक क्लस्टर को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।लइससे कार्गो, ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट आधारित उद्योगों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथारिटी (यूपीडा) की होगी। यमुना एक्सप्रेस वे को भी कनेक्ट करेगा। जेवर लिंक एक्सप्रेस पर अंडरपास सात, छोटे बुल 11, बड़े पुल 3, दो बड़े अंडरपास, एक फ्लाईओवर, चार रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इस एक्सप्रेस वे परियोजना को दो पैकेज में विकसित किया जाएगा। पहला पैकेज नोएडा के भाईपुर ब्राह्मण से शुरू होकर बुलंदशहर के .बिचौला गांव तक रहेगा। दूसरे पैकेज का निर्माण बुलंदशहर के बिचौला से बहांपुर तक किया जाएगा। अगले 30 वर्ष के ट्रैफिक लोड को ध्यान में रखते हुए छह लेन का एक्सप्रेस वे बनेगा।

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उद्योगों को मिलेगा नया कॉरिडोर

जेवर लिंक एक्सप्रेस बन जाने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उद्योगों को नया कॉरिडोर मिल जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस की सीधी कनेक्टिविटी होने से प्रयागराज तक सफर करने वालों को नया रास्ता मिल जाएगा। अभी जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस वे से कनेक्ट है। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इस नाते भी यह लिंक एक्सप्रेस वे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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राज्य संपत्ति में सहायक लेखाकार के एंट्री व पदोन्नति के पद समान हुए

वहीं राज्य संपत्ति विभाग में सहायक लेखाकार के अब सभी पद भरे जा सकेंगे। अभी तक प्रमोशन वाले पद भरे जाने का संकट था। विभाग के 12 सहायक लेखाकार के पदों में से तीन एंट्री लेवल और नौ पदोन्नति के हैं। इनमें से एंट्री लेवल के तीन पद ही भर पाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब राज्य सरकार ने एंट्री लेवल और पदोन्नति के पदों की संख्या को एकसमान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को स्वीकृति मिल गई। इसी के साथ अब राज्य संपत्ति विभाग में सहायक लेखाकार के छह पद एंट्री लेवल और छह पद पदोन्नति वाले हो गए हैं। अब सभी पद भरे जा सकेंगे और सभी को समय पर पदोन्नति भी मिल सकेगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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