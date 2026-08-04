जेवर लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, योगी कैबिनेट से 6 लेन रोड को मंजूरी

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। योगी कैबिनेट मीटिंम में प्रस्ताव से मंजूरी मिल गई। 6 लेन का एक्सप्रेस वे 74.46 किलोमीटर लंबा होगा। भविष्य में इसे 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा।

जेवर लिंक एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। छह लेन का एक्सप्रेस वे 74.46 किमी. लंबा होगा। भविष्य में इसे 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा। इसके निर्माण पर 8585.51 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नोएडा के भाईपुर ब्राह्मण से शुरू होगा और बुलंदशहर में बहांपुर गांव पास गंगा एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा। इससे जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस वे तक सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।

जेवर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण से गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे विकसित किए जा रहे औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक क्लस्टर को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।लइससे कार्गो, ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट आधारित उद्योगों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथारिटी (यूपीडा) की होगी। यमुना एक्सप्रेस वे को भी कनेक्ट करेगा। जेवर लिंक एक्सप्रेस पर अंडरपास सात, छोटे बुल 11, बड़े पुल 3, दो बड़े अंडरपास, एक फ्लाईओवर, चार रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इस एक्सप्रेस वे परियोजना को दो पैकेज में विकसित किया जाएगा। पहला पैकेज नोएडा के भाईपुर ब्राह्मण से शुरू होकर बुलंदशहर के .बिचौला गांव तक रहेगा। दूसरे पैकेज का निर्माण बुलंदशहर के बिचौला से बहांपुर तक किया जाएगा। अगले 30 वर्ष के ट्रैफिक लोड को ध्यान में रखते हुए छह लेन का एक्सप्रेस वे बनेगा।

उद्योगों को मिलेगा नया कॉरिडोर जेवर लिंक एक्सप्रेस बन जाने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उद्योगों को नया कॉरिडोर मिल जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस की सीधी कनेक्टिविटी होने से प्रयागराज तक सफर करने वालों को नया रास्ता मिल जाएगा। अभी जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस वे से कनेक्ट है। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इस नाते भी यह लिंक एक्सप्रेस वे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।