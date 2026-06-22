जेवर एयरपोर्ट से वेस्टर्न यूपी की नई उड़ान: एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस को मिली ग्रोथ

जेवर एयरपोर्ट वेस्टर्न यूपी की विकास यात्रा का मील का पत्थर बन रहा है। इसकी एयर ट्रेवल और कार्गो सुविधाओं से क्षेत्र में नए निवेश, व्यवसाय और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। 2026 में इसकी शुरूआत से इस इलाके को एक नया आसमान मिलेगा।

वेस्टर्न यूपी की ग्रोथ कहानी में जेवर एयरपोर्ट एक बड़ा नया टर्निंग पॉइंट बन रहा है। पहले इस इलाके की पहचान खेत, छोटे बिजनेस, इंडस्ट्रीज और एनसीआर कनेक्ट से जुड़ी थी। अब इसी पहचान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कार्गो हब, लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल कनेक्टिविटी भी जुड़ रही है।

एयरपोर्ट से उड़ान, कारोबार को पहचान, वेस्टर्न यूपी को मिला नया आसमान।

एयरपोर्ट से कनेक्ट, रीजन पर ग्रोथ इफेक्ट एयरपोर्ट केवल फ्लाइट पकड़ने की जगह नहीं होता। यह पूरे रीजन की ग्रोथ को नई दिशा देता है। जब किसी इलाके में एयरपोर्ट आता है, तो सफर आसान होता है। बिजनेस मीटिंग जल्दी हो पाती है। बाहर से इन्वेस्टर आना आसान होता है। प्रोडक्ट्स को बड़े मार्केट तक भेजने के नए रास्ते बनते हैं।

जेवर एयरपोर्ट वेस्टर्न यूपी और एनसीआर के बीच एक नया एयर गेटवे बन रहा है। इसका असर गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और आसपास के जिलों पर दिख सकता है।

एयरपोर्ट साइट एनसीआर और वेस्टर्न यूपी के कई जिलों से कनेक्ट है। साइट यमुना एक्सप्रेसवे से करीब 700 मीटर दूर है। यही लोकेशन इसे रोड और एयर कनेक्टिविटी का मजबूत पॉइंट बनाती है।

रनवे से रफ्तार, ट्रेवल हुआ स्मार्ट जेवर एयरपोर्ट से वेस्टर्न यूपी के लोगों को नया ट्रेवल ऑप्शन मिलता है। पहले इंटरनेशनल या बड़ी घरेलू फ्लाइट के लिए लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता था। अब जेवर से एयर ट्रेवल की सुविधा इस रीजन को ज्यादा आसान कनेक्ट दे सकती है।

पीआईबी के अनुसार, एयरपोर्ट में 3,900 मीटर लंबा रनवे है। इसे मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम और हर मौसम में ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि यह एयरपोर्ट बड़े एयरक्राफ्ट और रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए मजबूत बेस बन सकता है।

ऐसी फैसिलिटी से यात्रियों को बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है। बिजनेस ट्रेवल तेज होता है। स्टूडेंट, प्रोफेशनल, व्यापारी और परिवार सभी के लिए सफर का दायरा बढ़ता है।

रनवे से रफ्तार, सफर हुआ स्मार्ट, वेस्टर्न यूपी बना एयर ट्रेवल का पार्ट।

कार्गो से कारोबार, लॉजिस्टिक्स को आधार जेवर एयरपोर्ट की बड़ी ताकत केवल पैसेंजर ट्रेवल नहीं है। इसकी बड़ी भूमिका कार्गो और लॉजिस्टिक्स में भी है। वेस्टर्न यूपी में खेती, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और छोटे बिजनेस की मजबूत मौजूदगी है।

पीआईबी के अनुसार, एयरपोर्ट में मल्टी-मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन जैसी फैसिलिटी शामिल हैं। शुरुआती स्तर पर यह हर साल 2.5 लाख मेट्रिक टन से अधिक माल संभालने की क्षमता रखेगा। आगे चलकर इसे लगभग 18 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकेगा।

इससे लोकल प्रोडक्ट्स को बड़े मार्केट तक जल्दी पहुंचाने में मदद मिल सकती है। फल, सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट, रेडीमेड सामान, मशीन पार्ट्स और एक्सपोर्ट से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिए एयर कार्गो बड़ा सपोर्ट बन सकता है।

कार्गो से रफ्तार, बिजनेस को बाजार, लोकल प्रोडक्ट्स को मिला नया विस्तार।

इन्वेस्टमेंट को बूस्ट, इंडस्ट्री को रूट एयरपोर्ट किसी भी इलाके में इन्वेस्टमेंट का भरोसा बढ़ाता है। जब एयर कनेक्टिविटी मजबूत होती है, तो कंपनियों को अपने प्लांट, वेयरहाउस, ऑफिस और सर्विस सेंटर खोलने में सुविधा दिखती है। इन्वेस्टर को लगता है कि लोग, माल और मैनेजमेंट तेजी से मूव कर पाएंगे।

यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट पहले से ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा और दिल्ली एनसीआर के बीच मजबूत कनेक्ट रखती है। जेवर एयरपोर्ट इस बेल्ट को नया एयर कनेक्ट दे रहा है। इससे इंडस्ट्रियल प्लॉट, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग, होटल, कॉमर्शियल स्पेस और सर्विस बिजनेस की मांग बढ़ सकती है।

बड़े उद्योग आते हैं, तो उनके साथ छोटे सप्लायर भी आते हैं। पैकेजिंग, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, फूड सर्विस और टेक्निकल सपोर्ट जैसे काम भी बढ़ते हैं।

इन्वेस्टमेंट आया, इंडस्ट्री को रूट, वेस्टर्न यूपी को मिला बिजनेस बूस्ट।

छोटे बिजनेस को सपोर्ट, लोकल मार्केट को रिपोर्ट एयरपोर्ट के आसपास छोटे बिजनेस भी तेजी से बढ़ते हैं। कैफे, होटल, ट्रेवल एजेंसी, टैक्सी सर्विस, पैकिंग यूनिट, रिपेयर सेंटर, वेयरहाउस, रेस्टोरेंट, रिटेल स्टोर और लोकल सप्लाई चेन जैसे कामों की मांग बढ़ती है।

जब बाहर से लोग आते हैं, तो लोकल मार्केट को ग्राहक मिलते हैं। जब बिजनेस ट्रेवल बढ़ता है, तो होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को काम मिलता है। जब कार्गो मूवमेंट बढ़ता है, तो पैकिंग, लोडिंग, ट्रकिंग और स्टोरेज जैसे काम भी बढ़ते हैं।

इसका फायदा छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच सकता है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट के छोटे कारोबारियों के लिए यह नया मार्केट लिंक बन सकता है।

छोटे बिजनेस को सपोर्ट, मार्केट को नई रिपोर्ट, एयरपोर्ट से बना ग्रोथ का नया पोर्ट।

फिल्म सिटी से क्रिएटिव स्पीड, रीजन को नई लीड जेवर एयरपोर्ट के आसपास केवल एयर ट्रेवल या कार्गो की बात नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को साथ लेकर प्लानिंग हो रही है। यीडा के फिल्म सिटी पेज के अनुसार, सेक्टर 21 में इंटरनेशनल फिल्म सिटी का प्रस्ताव है और यह साइट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 4 किलोमीटर दूर है।

इससे मीडिया, शूटिंग, एडिटिंग, सेट डिजाइन, इवेंट, होटल, ट्रेवल और क्रिएटिव सर्विस जैसे कामों को नया स्कोप मिल सकता है। जब एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट पास-पास होते हैं, तो बाहर से आने वाले कलाकारों, टेक्नीशियनों, कंपनियों और टूरिस्ट के लिए मूवमेंट आसान होती है।

टूरिज्म को फ्लाइट, शहरों को नई हाइट वेस्टर्न यूपी और आसपास का क्षेत्र टूरिज्म के लिए भी मजबूत है। मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ और नोएडा-ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों की अपनी अलग पहचान है। एयरपोर्ट से इन जगहों तक पहुंच आसान हो सकती है।

टूरिस्ट के लिए समय बचना बहुत जरूरी होता है। अगर फ्लाइट से उतरकर सड़क कनेक्ट अच्छा मिले, तो यात्रा का एक्सपीरियंस बेहतर होता है। इससे होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट, गाइड सर्विस, रेस्टोरेंट और हैंडीक्राफ्ट मार्केट को काम मिलता है।

जेवर एयरपोर्ट इस पूरे टूरिज्म सर्किट को नया एयर लिंक दे सकता है। मथुरा-वृंदावन की धार्मिक यात्रा हो, आगरा का टूरिज्म हो या ग्रेटर नोएडा के बिजनेस इवेंट, एयरपोर्ट से इन सबको बेहतर कनेक्ट मिल सकता है।

एयरपोर्ट से ग्रोथ, वेस्टर्न यूपी का नया रोडमैप जेवर एयरपोर्ट वेस्टर्न यूपी के लिए केवल रनवे और टर्मिनल नहीं है। यह ग्रोथ का नया रोडमैप है। इससे एयर ट्रेवल आसान हो सकता है। कार्गो को स्पीड मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट का भरोसा बढ़ सकता है। छोटे बिजनेस को नया मार्केट मिल सकता है। युवाओं के लिए जॉब्स और स्किल बेस्ड मौके बन सकते हैं।

जब एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्री और टूरिज्म साथ आते हैं, तो लोकल इकॉनमी को नई स्पीड मिलती है। जेवर से टेकऑफ, ग्रोथ को स्कोप, वेस्टर्न यूपी को मिला नया होप।