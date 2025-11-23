Hindustan Hindi News
शादी वाले घर में चेकिंग करने पहुंचा बिजली विभाग, ग्रामीणों ने जेई को बंधक बनाकर पीटा

मेरठ के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब शादी समारोह वाले घर में चेकिंग के लिए बिजली विभाग के जेई पहुंच गए। आरोप है कि परिजनों ने घर में बंद कर उनके साथ मारपीट कर दी। वहीं, जई ने कस्बा निवासी तीन लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी है।

Sun, 23 Nov 2025 08:13 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
यूपी के मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सरूरपुर क्षेत्र के कस्बा खिवाई में उस समय हड़कंप मच गया जब शादी समारोह वाले घर में चेकिंग के लिए बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पहुंच गए। आरोप है कि परिजनों ने घर में बंद कर उनके साथ मारपीट कर दी। सीसीटीवी में कैद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जई ने कस्बा निवासी तीन लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी। वहीं, कस्बे के लोगों ने जूनियर इंजीनियर पर सामाजिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के घर में साजिश के तहत समाज में लज्जित करने के इरादे से चेकिंग के लिए जेई पहुंचे थे। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

रविवार को बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर रविंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह क्षेत्र में नियमित चेकिंग के दौरान एक मकान पर पहुंचे थे। इस दौरान घर में मौजूद पिता-पुत्रों ने उन्हें घर के अंदर बंद कर लिया और उनके साथ मारपीट की। वायरल वीडियो में जई के साथ हाथापाई होते साफ नजर आ रही है, इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना के सामने आने के बाद कस्बे के कई लोगों और आरोपी परिवार ने जई पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि परिवार में शादी समारोह था और इसी दौरान जई चेकिंग के बहाने घर में घुस आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि जई का मकसद परिवार को समाज के बीच बदनाम करना और सामाजिक उत्पीड़न करना था। रविवार को कभी भी विभाग द्वारा चेकिंग नहीं की जाती है। ऐसे में जई बिना किसी ठोस वजह चेकिंग के लिए आए और अनावश्यक चेकिंग करने लगे। वहीं, घटना की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। थाना प्रभारी अजय शुक्ला का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या चेकिंग विभागीय निर्देशों के तहत की जा रही थी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
