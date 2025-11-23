शादी वाले घर में चेकिंग करने पहुंचा बिजली विभाग, ग्रामीणों ने जेई को बंधक बनाकर पीटा

संक्षेप: मेरठ के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब शादी समारोह वाले घर में चेकिंग के लिए बिजली विभाग के जेई पहुंच गए। आरोप है कि परिजनों ने घर में बंद कर उनके साथ मारपीट कर दी। वहीं, जई ने कस्बा निवासी तीन लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी है।

यूपी के मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सरूरपुर क्षेत्र के कस्बा खिवाई में उस समय हड़कंप मच गया जब शादी समारोह वाले घर में चेकिंग के लिए बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पहुंच गए। आरोप है कि परिजनों ने घर में बंद कर उनके साथ मारपीट कर दी। सीसीटीवी में कैद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जई ने कस्बा निवासी तीन लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी। वहीं, कस्बे के लोगों ने जूनियर इंजीनियर पर सामाजिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के घर में साजिश के तहत समाज में लज्जित करने के इरादे से चेकिंग के लिए जेई पहुंचे थे। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

रविवार को बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर रविंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह क्षेत्र में नियमित चेकिंग के दौरान एक मकान पर पहुंचे थे। इस दौरान घर में मौजूद पिता-पुत्रों ने उन्हें घर के अंदर बंद कर लिया और उनके साथ मारपीट की। वायरल वीडियो में जई के साथ हाथापाई होते साफ नजर आ रही है, इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना के सामने आने के बाद कस्बे के कई लोगों और आरोपी परिवार ने जई पर गंभीर आरोप लगाए हैं।