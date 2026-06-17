बिजली विभाग का जेई ने आठवीं की छात्रा से रेप में गिरफ्तार, पावर हाउस के पास मिली लड़की

पीड़िता रामपुर के एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आठवीं कक्षा की छात्रा है। बीते दिनों वह घर के बाहर लगे नल पर कपड़े धोने गई थी। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटी। इससे परेशान होकर परिवारीजनों ने आसपास के इलाकों में लड़की की काफी तलाश की लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका।

UP News : उत्तर प्रदेश के रामपुर के शहजादनगर थाना क्षेत्र में आठवीं की एक छात्रा के अपहरण और रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस वारदात में बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनयर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पीड़ित बच्ची को बिजली घर के पास से बरामद किया है। पुलिस से बातचीत में लड़की ने जेई पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। लड़की की सारी बातें सुनने के बाद हैरान पुलिस ने जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जूनियर इंजीनियर मूल रूप से अमरोहा का रहने वाला है। वर्तमान में उसकी तैनाती शंकरपुर बिजली घर पर है। पुलिस जेई को गिरफ्तार करने के बाद मामले की जांच पड़ताल और सबूत इक्ट्ठा करने में जुटी है। लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।

रामपुर के शहजादनगर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के मुताबिक उसकी बेटी रामपुर के एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आठवीं कक्षा की छात्रा है। बीते दिनों उसकी बेटी घर के बाहर लगे नल पर कपड़े धोने गई थी। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटी। इससे परेशान होकर परिवारीजनों ने आसपास के इलाकों में लड़की की काफी खोजबीन और तलाश की लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका।

परिवारीजनों को बाद में जानकारी मिली कि शंकरपुर बिजली घर पर तैनात जूनियर इंजीनियर नरेंद्र प्रताप सिंह (निवासी गांव फत्तेहपुर जिवाई, थाना डिडौली, जनपद अमरोहा) उनकी नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गया है। मामले में जेई का नाम आने के बाद परिवारीजन भी हैरान रह गए। इस घटना को लेकर गांव में चर्चा होने लगी। परिवारवालों ने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी और फिर थाने पर तहरीर भी दे दी।