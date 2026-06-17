बिजली विभाग का जेई ने आठवीं की छात्रा से रेप में गिरफ्तार, पावर हाउस के पास मिली लड़की
पीड़िता रामपुर के एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आठवीं कक्षा की छात्रा है। बीते दिनों वह घर के बाहर लगे नल पर कपड़े धोने गई थी। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटी। इससे परेशान होकर परिवारीजनों ने आसपास के इलाकों में लड़की की काफी तलाश की लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका।
UP News : उत्तर प्रदेश के रामपुर के शहजादनगर थाना क्षेत्र में आठवीं की एक छात्रा के अपहरण और रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस वारदात में बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनयर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पीड़ित बच्ची को बिजली घर के पास से बरामद किया है। पुलिस से बातचीत में लड़की ने जेई पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। लड़की की सारी बातें सुनने के बाद हैरान पुलिस ने जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जूनियर इंजीनियर मूल रूप से अमरोहा का रहने वाला है। वर्तमान में उसकी तैनाती शंकरपुर बिजली घर पर है। पुलिस जेई को गिरफ्तार करने के बाद मामले की जांच पड़ताल और सबूत इक्ट्ठा करने में जुटी है। लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।
रामपुर के शहजादनगर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के मुताबिक उसकी बेटी रामपुर के एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आठवीं कक्षा की छात्रा है। बीते दिनों उसकी बेटी घर के बाहर लगे नल पर कपड़े धोने गई थी। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटी। इससे परेशान होकर परिवारीजनों ने आसपास के इलाकों में लड़की की काफी खोजबीन और तलाश की लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका।
परिवारीजनों को बाद में जानकारी मिली कि शंकरपुर बिजली घर पर तैनात जूनियर इंजीनियर नरेंद्र प्रताप सिंह (निवासी गांव फत्तेहपुर जिवाई, थाना डिडौली, जनपद अमरोहा) उनकी नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गया है। मामले में जेई का नाम आने के बाद परिवारीजन भी हैरान रह गए। इस घटना को लेकर गांव में चर्चा होने लगी। परिवारवालों ने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी और फिर थाने पर तहरीर भी दे दी।
नामजद तहरीर मिलने के बाद पुलिस आरोपी जेई और किशोरी की तलाश में जुटी गई। इसी बीच सूचना मिली कि किशोरी बिजली घर के पास खड़ी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद पीड़ित किशोरी ने जेई नरेंद्र प्रताप सिंह पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने तत्काल किशोरी का मेडिकल कराया और मामले की गंभीरता को देखते हुए दर्ज मुकदमे में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। थानाध्यक्ष कुलदीप राणा ने बताया कि बुधवार को आरोपी जेई को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जेई के खिलाफ जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें