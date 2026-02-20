यौन शोषण मामले में जेई और उसकी पत्नी को फांसी की सजा, 34 बच्चों के साथ बनाए थे पोर्न वीडियो

यूपी में 34 बच्चों के साथ पोर्न वीडियो बनाने और यौन शोषण के दोषी जेई और उसकी पत्नी को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी के घर से जब्त 7 लाख रपपये बच्चों को दिए जाने का भी आदेश दिया है।

यूपी के तीन जिलों के 34 बच्चों के साथ पोर्न वीडियो बनाने व यौन शोषण के दोषी जेई राम भवन व उनकी पत्नी दुर्गावती को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई गई। न्यायधीश प्रदीप मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए रामभवन के घर से जब्त 8 लाख रुपये बच्चों को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि मामले में दो लाख से अधिक बच्चों के यौन शोषण के वीडियो सामने आए थे। इन्हें विदेश तक भेजा गया था। सीबीआई ने अक्टूबर 2020 में मामला दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई थी।

मानहानि मामले में राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में होंगे पेश उधर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। वे वर्ष 2018 में दर्ज मानहानि मामले में पेशी के लिए सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने आए हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनके पहुंचते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर उनका समर्थन जताया। एयरपोर्ट पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।