यौन शोषण मामले में जेई और उसकी पत्नी को फांसी की सजा, 34 बच्चों के साथ बनाए थे पोर्न वीडियो

Feb 20, 2026 04:08 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बांदा
यूपी में 34 बच्चों के साथ पोर्न वीडियो बनाने और यौन शोषण के दोषी जेई और उसकी पत्नी को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी के घर से जब्त 7 लाख रपपये बच्चों को दिए जाने का भी आदेश दिया है। 

यौन शोषण मामले में जेई और उसकी पत्नी को फांसी की सजा, 34 बच्चों के साथ बनाए थे पोर्न वीडियो

यूपी के तीन जिलों के 34 बच्चों के साथ पोर्न वीडियो बनाने व यौन शोषण के दोषी जेई राम भवन व उनकी पत्नी दुर्गावती को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई गई। न्यायधीश प्रदीप मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए रामभवन के घर से जब्त 8 लाख रुपये बच्चों को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि मामले में दो लाख से अधिक बच्चों के यौन शोषण के वीडियो सामने आए थे। इन्हें विदेश तक भेजा गया था। सीबीआई ने अक्टूबर 2020 में मामला दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई थी।

उधर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। वे वर्ष 2018 में दर्ज मानहानि मामले में पेशी के लिए सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने आए हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनके पहुंचते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर उनका समर्थन जताया। एयरपोर्ट पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

एयरपोर्ट से राहुल गांधी का काफिला सड़क मार्ग से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुआ। उनका काफिला मोहनलालगंज और रायबरेली होते हुए सुल्तानपुर पहुंचेगा। रास्ते में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के आगमन को लेकर उत्साह देखा गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

