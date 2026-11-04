यूपी एनडीए में जेडीयू का रास्ता रोकेगी सुभासपा, राजभर के बेटे ने बीजेपी को भी धमकाया
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को यूपी चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनाने का विरोध शुरू हो गया है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने साफ कर दिया कि जदयू को शामिल नहीं होने देंगे। भाजपा को भी इसे लेकर धमकी दी।
यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुकी बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) को लेकर एनडीए में घमासान शुरू हो गया है। यूपी की योगी सरकार में शामिल भाजपा की सहयोगी ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने यूपी जदयू को गठबंधन में लेने या सीट देने का विरोध कर दिया है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के बेटे और सुभासपा महासचिव अरविंद राजभर ने ऐलान किया कि जदयू को यूपी की एनडीए का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अरविंद ने कहा कि जब सुभासपा को बिहार में जदयू ने एनडीए में शामिल नहीं किया तो यहां भी जदयू को शामिल नहीं होने देंगे। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर जदयू शामिल हुई तो कुछ और विचार करने पर पार्टी मजबूर होगी। वहीं, अरविंद ने सुभासपा के दो प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है।
अरविंद राजभर ने कहा कि जब हमें बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं बनने दिया गया तो हम यूपी में बिहार की पार्टियों को एनडीए का हिस्सा नहीं बनने देंगे। कहा कि बिहार की चाहे कोई पार्टी हो, यूपी में एनडीए का हिस्सा नहीं होगी। अगर होती है तो उस परिस्थिति में सुभासपा आने वाले समय में कुछ और सोचने पर विचार करेगी।
स्वामी प्रसाद मौर्य को एनडीए में आने का न्योता
अरविंद राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्या को लेकर भी साफ्ट कार्नर दिखाया। कहा कि उन्हें एनडीए का फिर से हिस्सा बन जाना चाहिए। कहा कि वह इस समय कांग्रेस और सपा के बीच फुटबाल बन गए हैं। कांग्रेस गठबंधन में शामिल करना चाहती है लेकिन सपा ने साफ इनकार कर दिया है। कहा कि स्वामी प्रसाद एनडीए में आना चाहें तो हम लोग बात कर लेंगे। हम ऊपर बात करके इनको भी प्रवेश कराएंगे। इससे इनका भी सम्मान बचा रहेगा। कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्या एक अनुभवी नेता हैं। राजनीतिक समझ रखते हैं। उन्हें फिर से एनडीए के साथ जुड़ना चाहिए। हम दो मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे।
इस दौरान अरविंद ने अपने दो प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया। कहा कि उनकी पार्टी दो मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने जा रही है। उनकी पार्टी के अल्पसंख्य मोर्चे के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को टिकट देना तय हो गया है। इस बार आफताफ आलम और खुर्शीद आलम चुनाव लड़ेंगे।
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सुभासपा ने भी एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की थी। लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया। इसके बाद सुभासपा ने अकेले ही बिहार चुनाव लड़ा था। हालांकि उसे कही भी सफलता नहीं मिल सकी थी। वहीं, तीन दिन पहले ही जदयू ने वाराणसी में सम्मेलन करके यूपी चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत समेत पार्टी के तमाम मंत्री और नेता यहां पहुंचे थे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।