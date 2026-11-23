अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने के कारण पर बोले जयंत चौधरी, कहा- हर चीज में सपा दखल देती थी
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक टीवी पर इंटरव्यू दिया। इस दौरान सपा से गठबंधन टूटने के सवाल पर जयंत चौधरी ने नाराजगी जताई और कहा, सपा हर चीज में दखलअंदाजी करती थी।
Jayant Chaudhary: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई। इसी बीच सपा और रालोद के गठबंधन टूटने का किस्सा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। एक टीवी इंटरव्यू देने के दौरान रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश से दोस्ती टूटने के पीछे वजह बताई। उन्होंने कहा, सपा हर चीजें में दखलअंदाजी करती है। इसी कारण रालोद को दूसरा रास्ता तलाशना पड़ा। इसके अलावा जयंत चौधरी अमित शाह की तारीफ करते हुए एनडीए से सीटों के बंटवारे पर भी खुलकर बोले। इस दौरान अखिलेश से खफा जयंत चौधरी ने कहा, कुछ बातें बंद दरवाजों में ही रहनी चाहिए।
2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ 33 सीटों पर लड़ने वाली रालोद एनडीए के साथ क्यों चली गई? इस सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा, सवाल रिश्ते और दोस्ती का नहीं होता। आप किसी उद्देश्य से काम करते हो। मैं अपने संगठन के हित को देखूंगा और वो अपने संगठन के हित को देखेंगे। केंद्रीय मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भारत समाचार को इंटरव्यू दे रहे थे। जयवीर की दोस्त टूटी कैसे, क्या हुआ था? इस पर जयंत ने कहा, सपा में हर चीज के चयन में दखलअंदाजी थी। कुछ परिस्थित रही होंगी कि रास्ते हमें बदलने पड़े। जयंत ने कहा, पीछे मुड़कर देखें तो आप यह भी याद करें कि भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है। इतना बड़ा सम्मान जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसके वो हकदार थे। अगर उस दल के साथ हमने हाथ मिलाया है और रास्ता साझा किया है तो उस पर किसी को बुरा लगना ही नहीं चाहिए। वजह काफी बड़ी हैं।
सपा के फैसले पर जयंत ने जताई नाराजगी
एक समय आप दोनों की अच्छी दोस्ती थी? इस पर जयंत ने कहा अभी हम दोनों मुस्कुराकर मिलते हैं। कुछ दिन पहले जयंत चौधरी ने एक मंच से कहा था कि अगर मैं मुंह खोल दूं तो? इस सवाल पर जयंत बोले-कुछ चीजें बंद दरवाजों में ही रहने दीजिए। आपका काम तलाशने का है। लेकिन जो चीज सही समय पर बोलनी चाहिए उतना मैं कह चुका हूं। अखिलेश और उनकी पार्टी के के फैसले पर भी जयंत की नाराजगी साफ नजर आई। उन्होंने कहा, सहमति और असमति बनना बीच में मुश्किलें पैदा होना ये हर रिश्ते में होती हैं। कितने भी करीब आप होंगे तो ये जरूरी नहीं कि हर बात से सहमत हो जाएं। मैच्योर लोकतंत्र में लोगों के बीच एक फैसले से रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाए।
सपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान का भी किया जिक्र
जयंत चौधरी ने इस दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें रालोद को लेकर टिप्पणी की गई थी। जयंत ने कहा, सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था कि जो गिरा हुआ समाज था, उस समाज को सपा ने राजनीति की एबीसीडी सिखाई है तो बुरा तो लगना था। मैं पूछता हूं किस समाज की बात वो कह रहे थे। मैंने यहां तक कहा कि मेरे दल के अध्यक्ष होते तो मैं देर नहीं लगाता कार्रवाई करने में। सार्वजनिक जीवन में ऐसे बयान नहीं दिए जाते। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया था तो अखिलेश को उन्हें रोकना चाहिए था। हालांकि अखिलेश के बयान पर जो सहमति थी उस पर मैंने अपनी बात कह दी थी। जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया था।
जयंत ने अमित शाह की तारीफ की
जयंत चौधरी ने इस दौरान अमित शाह की तारीफ की। उन्होंने कहा, गृहमंत्री विद्वान हैं। नक्सलवाद के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम छेड़ी। जिस बेबाकी से उन्होंने कहा कि ये बात अंतिम चरण है और वह करके दिखाया। अमित शाह मिनट टू मिनट स्विच ऑन रहते हैं। अखिलेश के सवाल पर जयंत चौधरी चुप्पी साध गए। 2022 में मुसलमानों के वोट आपको काफी मिले थे, लेकिन आज जितने साथ हैं आपके लिए बड़ा चेलैंज है? इस पर जयंत चौधरी बोले, जो चुनाव में वोट करता है, वह कुछ मुद्दों और विश्वास के साथ करता है। मेरे लिए हर एक वोटर ने आशीर्वाद दिया है, मैं उनके लिए सम्मान के साथ खड़ा हूं। यही हिदायत मैंने कार्यकर्ताओं को दी है। वोटरों की आपको रक्षा भी करनी है, उनके लिए लिए रात-दिन एक करना है, उनके मुद्दे भी उठाना है। उसी भावना के साथ हम दोबारा लोगों के बीच जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हर चुनाव अलग है लेकिन वोटर का आशीर्वाद इस बार भी मिलेगा। मुसलमानों को टिकट देने के सवाल पर जयंत चौधरी ने हामी भरी और कहा, टिकट को लेकर जब बातें होंगी तब तय होगा कितने मुसलमानों को टिकट दी जाएगी। मैं उस उम्मीदवार के काम को देखूंगा कि वह जमीन पर कितना एक्टिव है। बाकी साथियों से भी टिकट देने को लेकर बातचीत की जाएगी।
हम एनडीए के साथ हैं उसी के साथ रहेंगे
जय-वीरू फिर मिलेंगे लखनऊ में? इस पर जयंत चौधरी ने कहा, पार्लियामेंट में मिल सकते हैं, लखनऊ में नहीं। हम एनडीए में हैं और उसी के साथ रहेंगे। अखिलेश से दोस्ती टूटने के सवाल पर जयंत ने कहा, दोस्ती एक परस्पर सम्मान की बात होती है। वो अपनी पार्टी के लिए प्रयास करेंगे और मैं अपनी पार्टी के लिए हम कोई साथ बैठकर कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। स्कूल की दोस्ती और यारी नहीं है हमारी, एक सम्मान का रिश्ता है। जब उनके सम्मान में हमे महसूस हुआ कि कुछ खलल तो हमने उनसे किनारा कर लिया। सीटें कब तक बंटेंगी? इस पर जयंत बोले- बात हमारे आपस की सीट बंटवारा को लेकर नहीं है। हर विधानसभा सीट पर होकर एनडीए लड़ेगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।