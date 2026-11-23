यूपी विधानसभा चुनाव से पहले रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक टीवी पर इंटरव्यू दिया। इस दौरान सपा से गठबंधन टूटने के सवाल पर जयंत चौधरी ने नाराजगी जताई और कहा, सपा हर चीज में दखलअंदाजी करती थी।

Jayant Chaudhary: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई। इसी बीच सपा और रालोद के गठबंधन टूटने का किस्सा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। एक टीवी इंटरव्यू देने के दौरान रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश से दोस्ती टूटने के पीछे वजह बताई। उन्होंने कहा, सपा हर चीजें में दखलअंदाजी करती है। इसी कारण रालोद को दूसरा रास्ता तलाशना पड़ा। इसके अलावा जयंत चौधरी अमित शाह की तारीफ करते हुए एनडीए से सीटों के बंटवारे पर भी खुलकर बोले। इस दौरान अखिलेश से खफा जयंत चौधरी ने कहा, कुछ बातें बंद दरवाजों में ही रहनी चाहिए।

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ 33 सीटों पर लड़ने वाली रालोद एनडीए के साथ क्यों चली गई? इस सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा, सवाल रिश्ते और दोस्ती का नहीं होता। आप किसी उद्देश्य से काम करते हो। मैं अपने संगठन के हित को देखूंगा और वो अपने संगठन के हित को देखेंगे। केंद्रीय मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भारत समाचार को इंटरव्यू दे रहे थे। जयवीर की दोस्त टूटी कैसे, क्या हुआ था? इस पर जयंत ने कहा, सपा में हर चीज के चयन में दखलअंदाजी थी। कुछ परिस्थित रही होंगी कि रास्ते हमें बदलने पड़े। जयंत ने कहा, पीछे मुड़कर देखें तो आप यह भी याद करें कि भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है। इतना बड़ा सम्मान जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसके वो हकदार थे। अगर उस दल के साथ हमने हाथ मिलाया है और रास्ता साझा किया है तो उस पर किसी को बुरा लगना ही नहीं चाहिए। वजह काफी बड़ी हैं।

सपा के फैसले पर जयंत ने जताई नाराजगी एक समय आप दोनों की अच्छी दोस्ती थी? इस पर जयंत ने कहा अभी हम दोनों मुस्कुराकर मिलते हैं। कुछ दिन पहले जयंत चौधरी ने एक मंच से कहा था कि अगर मैं मुंह खोल दूं तो? इस सवाल पर जयंत बोले-कुछ चीजें बंद दरवाजों में ही रहने दीजिए। आपका काम तलाशने का है। लेकिन जो चीज सही समय पर बोलनी चाहिए उतना मैं कह चुका हूं। अखिलेश और उनकी पार्टी के के फैसले पर भी जयंत की नाराजगी साफ नजर आई। उन्होंने कहा, सहमति और असमति बनना बीच में मुश्किलें पैदा होना ये हर रिश्ते में होती हैं। कितने भी करीब आप होंगे तो ये जरूरी नहीं कि हर बात से सहमत हो जाएं। मैच्योर लोकतंत्र में लोगों के बीच एक फैसले से रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाए।

सपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान का भी किया जिक्र जयंत चौधरी ने इस दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें रालोद को लेकर टिप्पणी की गई थी। जयंत ने कहा, सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था कि जो गिरा हुआ समाज था, उस समाज को सपा ने राजनीति की एबीसीडी सिखाई है तो बुरा तो लगना था। मैं पूछता हूं किस समाज की बात वो कह रहे थे। मैंने यहां तक कहा कि मेरे दल के अध्यक्ष होते तो मैं देर नहीं लगाता कार्रवाई करने में। सार्वजनिक जीवन में ऐसे बयान नहीं दिए जाते। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया था तो अखिलेश को उन्हें रोकना चाहिए था। हालांकि अखिलेश के बयान पर जो सहमति थी उस पर मैंने अपनी बात कह दी थी। जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया था।

जयंत ने अमित शाह की तारीफ की जयंत चौधरी ने इस दौरान अमित शाह की तारीफ की। उन्होंने कहा, गृहमंत्री विद्वान हैं। नक्सलवाद के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम छेड़ी। जिस बेबाकी से उन्होंने कहा कि ये बात अंतिम चरण है और वह करके दिखाया। अमित शाह मिनट टू मिनट स्विच ऑन रहते हैं। अखिलेश के सवाल पर जयंत चौधरी चुप्पी साध गए। 2022 में मुसलमानों के वोट आपको काफी मिले थे, लेकिन आज जितने साथ हैं आपके लिए बड़ा चेलैंज है? इस पर जयंत चौधरी बोले, जो चुनाव में वोट करता है, वह कुछ मुद्दों और विश्वास के साथ करता है। मेरे लिए हर एक वोटर ने आशीर्वाद दिया है, मैं उनके लिए सम्मान के साथ खड़ा हूं। यही हिदायत मैंने कार्यकर्ताओं को दी है। वोटरों की आपको रक्षा भी करनी है, उनके लिए लिए रात-दिन एक करना है, उनके मुद्दे भी उठाना है। उसी भावना के साथ हम दोबारा लोगों के बीच जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हर चुनाव अलग है लेकिन वोटर का आशीर्वाद इस बार भी मिलेगा। मुसलमानों को टिकट देने के सवाल पर जयंत चौधरी ने हामी भरी और कहा, टिकट को लेकर जब बातें होंगी तब तय होगा कितने मुसलमानों को टिकट दी जाएगी। मैं उस उम्मीदवार के काम को देखूंगा कि वह जमीन पर कितना एक्टिव है। बाकी साथियों से भी टिकट देने को लेकर बातचीत की जाएगी।