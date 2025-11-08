सोनिया-राहुल को विदेशी कहने वाले जय प्रकाश की बसपा में वापसी, मायावती ने दिया 2 राज्यों का प्रभार

संक्षेप: सोनिया-राहुल को विदेशी कहने वाले जय प्रकाश सिंह की बसपा में वापसी हो गई। सुप्रीमो मायावती से मुलाकात के बाद उन्हें पार्टी में शामिल करते हुए पश्चिम बंगाल व ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है।

बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व नेशनल कोआर्डिनेटर जय प्रकाश सिंह की पार्टी में वापसी हो गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को विदेशी कहने के बाद उन्हें पार्टी से निकाला गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात के बाद उन्हें पार्टी में शामिल करते हुए पश्चिम बंगाल व ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है।

जय प्रकाश सिंह को आठ साल में बसपा से निष्कासित किया गया था। दरअसल, जय प्रकाश लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें “विदेशी” कहा था। इस बयान से बसपा नेतृत्व नाराज हो गया था। मायावती ने पार्टी अनुशासन का हवाला देते हुए जय प्रकाश को बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

जय प्रकाश का बसपा से पुराना नाता रहा है। जय प्रकाश जाटव समाज से आते हैं और मायावती के करीबी माने जाते थे। बसपा में उन्होंने संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब एक बार फिर उनकी वापसी से बसपा खेमे में उत्साह है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती ने जय प्रकाश को दोबारा मौका देकर यह संकेत दिया है कि पार्टी पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगामी चुनावी समीकरणों को मजबूत करना चाहती है।