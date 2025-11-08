Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsJay Prakash singh, who called Sonia and Rahul foreigners, returns to BSP; Mayawati gives him charge of 2 states
सोनिया-राहुल को विदेशी कहने वाले जय प्रकाश की बसपा में वापसी, मायावती ने दिया 2 राज्यों का प्रभार

संक्षेप: सोनिया-राहुल को विदेशी कहने वाले जय प्रकाश सिंह की बसपा में वापसी हो गई। सुप्रीमो मायावती से मुलाकात के बाद उन्हें पार्टी में शामिल करते हुए पश्चिम बंगाल व ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है।

Sat, 8 Nov 2025 08:30 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व नेशनल कोआर्डिनेटर जय प्रकाश सिंह की पार्टी में वापसी हो गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को विदेशी कहने के बाद उन्हें पार्टी से निकाला गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात के बाद उन्हें पार्टी में शामिल करते हुए पश्चिम बंगाल व ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है।

जय प्रकाश सिंह को आठ साल में बसपा से निष्कासित किया गया था। दरअसल, जय प्रकाश लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें “विदेशी” कहा था। इस बयान से बसपा नेतृत्व नाराज हो गया था। मायावती ने पार्टी अनुशासन का हवाला देते हुए जय प्रकाश को बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

जय प्रकाश का बसपा से पुराना नाता रहा है। जय प्रकाश जाटव समाज से आते हैं और मायावती के करीबी माने जाते थे। बसपा में उन्होंने संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब एक बार फिर उनकी वापसी से बसपा खेमे में उत्साह है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती ने जय प्रकाश को दोबारा मौका देकर यह संकेत दिया है कि पार्टी पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगामी चुनावी समीकरणों को मजबूत करना चाहती है।

उधर, जय प्रकाश सिंह ने पार्टी में वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा बसपा और बहुजन आंदोलन की विचारधारा को प्राथमिकता दी है। जय प्रकाश ने मायावती का आभार जताया और कहा कि वे पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। आपको बता दें कि बसपा अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है। जय प्रकाश सिंह को अब अपनी संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करने की चुनौती होगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
