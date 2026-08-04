Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: बाइक से टक्कर में युवक घायल, दो के खिलाफ मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: बरसठी (जौनपुर) में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लालजी यादव ने थाने में तहरीर देकर आरोपी बाइक चालक और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया। घटना गोपालपुर सीएचसी के पास हुई, जहां बाइक चलाते समय लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई।

Jaunpur News: बाइक से टक्कर में युवक घायल, दो के खिलाफ मुकदमा

Jaunpur News: बरसठी (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के गोपालपुर सीएचसी के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ने घटना की तहरीर थाने में देकर आरोपी बाइक चालक सहित दो पर मुकदमा दर्ज कराया है। पपरावन गांव निवासी लालजी यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 28 जुलाई की रात करीब साढ़े बजे वह अपनी बाइक से जरौना की ओर से घर लौट रहे थे। गोपालपुर सीएचसी केंद्र के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।हादसे

में लालजी यादव सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उनके दाहिने पैर के पंजे और घुटने में गंभीर चोटें आईं, जबकि उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया।पीड़ित का आरोप है कि दुर्घटना के बाद बाइक सवार करन उर्फ पिंटू पुत्र विजेंद्र तथा दर्शन पुत्र मिथिलेश, दोनों निवासी पपरावन, मौके से वाहन लेकर फरार हो गए।पुलिस ने दोनो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Jaunpur Latest News Jaunpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।