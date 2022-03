ट्रेन की चपेट में आने से युवक घायल

शाहगंज। हिन्दुस्तान संवाद

कोतवाली क्षेत्र के अक्खीपुर गांव निवासी युवक रोडवेज के समीYouth injured after being hit by trainप स्थित रेलवे क्रासिंग पर ट्रेन की चपेट में आ गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।

अक्खीपुर गांव निवासी 40 वर्षीय राम आशीष पुत्र रामदेव रविवार की भोर में लगभग चार बजे नगर के रोडवेज स्थित गेट संख्या 62 अ पर ट्रेन जाने के दौरान क्रासिंग पार कर रहा था। इस बीच वह ट्रेन की चपेट में आकर गम्भीर रुप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुलिस ने राम आशीष के परिजनों को घटना की सूचना दें दी थी।