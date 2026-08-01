Jaunpur News: असलहा लहराने के आरोप में युवक पर केस दर्ज
Jaunpur News: सोशल मीडिया पर अवैध असलहा लहराते हुए फोटो वायरल करने पर एक युवक, विजय यादव, के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने ऑपरेशन बज्रपात के तहत इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Jaunpur News: सुरेरी, हिन्दुस्तान संवाद। सोशल मीडिया पर अवैध असलहा लहराते हुए फोटो वायरल करना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हांलाकि हिन्दुस्तान अखबार किसी वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन बज्रपात अभियान के तहत सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान एक फोटो सामने आया, जिसमें थाना क्षेत्र के पूरे दयाल गांव निवासी विजय यादव पुत्र दीप नारायण यादव कथित रूप से अवैध असलहा लहराते हुए दिखाई दे रहा था। फोटो की जांच के बाद पुलिस ने गुरुवार देर शाम आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर अवैध असलहा लहराते हुए फोटो वायरल होने की सूचना मिलने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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