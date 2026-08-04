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Jaunpur News: यूरिया की फटी बोरी लेने से इनकार करने पर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: महराजगंज के शेखपुरा गांव का 19 वर्षीय भारत विश्वकर्मा यूरिया खाद खरीदने गया था। गोदाम संचालक ने फटी बोरी देने पर विवाद किया और युवक को लात घुसा से पीटा। घटना का दूसरा युवक वीडियो बनाते समय पीटा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है।

Jaunpur News: यूरिया की फटी बोरी लेने से इनकार करने पर पीटा

Jaunpur News: महराजगंज, हिन्दुस्तान संवाद। तेजीबाजार थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव निवासी 19 वर्षीय भारत विश्वकर्मा सोमवार को हैदरपुर बाजार स्थित सहकारी गोदाम पर यूरिया खाद खरीदने गया था। गोदाम संचालक संतोष सिंह यूरिया खाद की फटी बोरी देने लगा। फटी बोरी लेने से इंकार किया और बोला खाद रास्ते में गिर जाएगी सही बोरी दीजिए। इसी बीच गोदाम संचालक गाली गलौज करते हुए गोदाम के अंदर लात घुसा से पिटाई करने लगा। जान से मारने की धमकी भी दिया। युवक से साथ खाद लेने गया दूसरा युवक वीडियो बना लिया। जिसके कारण उसे भी पीटने लगा। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हालांकि इसकी पुष्टि हिन्दुस्तान नहीं करता।

मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर संतोष सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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