Jaunpur News: पुरानी रंजिश में युवक की पिटाई
Jaunpur News: रामनगर (जौनपुर) के इटाये बाजार में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक, अभिषेक गौतम, की लाठी-डंडों से पिटाई की गई। आरोपितों ने जातिसूचक गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर पर एससी/एसटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।
Jaunpur News: रामनगर (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के इटाये बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की लाठी-डंडे से पिटाई करने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुंदरपुर (पड़राव) गांव निवासी गीता देवी पत्नी स्वर्गीय राजकुमार गौतम ने थानाध्यक्ष नेवढ़िया को दी तहरीर में बताया कि 30 जुलाई की शाम करीब छः बजे उनका पुत्र अभिषेक गौतम इटाये बाजार दवा लेने गया था। आरोप है कि इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर हुसैनपुर गांव निवासी पुष्पेंद्र पटेल पुत्र विजय पटेल और सुशील पटेल पुत्र हरिश्चंद्र पटेल ने उसे रोक लिया।
दोनों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपितों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी भी दी।घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एससी/एसटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष नेवढ़िया निखिलेश तिवारी ने बताया की पीड़ित के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।