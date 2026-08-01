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Jaunpur News: युवक से मारपीट में आठ पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: सरपतहा थाना क्षेत्र के घुघुरी सुल्तानपुर गांव में एक युवक पर चार लोगों और अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। युवक का मोबाइल तोड़ दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने चार नामजद और तीन-चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

Jaunpur News: युवक से मारपीट में आठ पर केस

Jaunpur News: सुइथाकला। सरपतहा थाना क्षेत्र के घुघुरी सुल्तानपुर गांव में रास्ते से गुजर रहे एक युवक को घेरकर मारपीट करने, मोबाइल फोन तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने चार नामजद समेत तीन-चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित सरवन यादव पुत्र साहबदीन यादव के अनुसार गुरुवार शाम करीब सात बजे वह घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के चार लोगों तथा तीन-चार अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। आरोप है कि एक आरोपी ने स्वयं को सोशल मीडिया के 2071 गैंग का सदस्य बताते हुए जान से मारने की धमकी दी।

थानाध्यक्ष रामाश्रय राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार नामजद समेत तीन-चार अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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