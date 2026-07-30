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Jaunpur News: विषाक्त पदार्थ खाने से युवती की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: सरपतहां थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती ने नाराजगी के चलते विषाक्त पदार्थ खा लिया। 22 वर्षीय रूबी की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Jaunpur News: विषाक्त पदार्थ खाने से युवती की मौत

Jaunpur News: सुइथाकला। थाना सरपतहां क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को किसी बात से नाराज होकर एक युवती ने विषाक्त पदार्थ खा लेने मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। क्षेत्र के सोनरा गांव निवासी 22 वर्षीय रूबी पुत्री रामचरन बिंद बुधवार को सुबह किसी बात से नाराज होकर विषाक्त पदार्थ खा लेने से हालत गंभीर हो गई। आनन फानन मे परिजनों ने राजकीय पुरुष चिकित्सालय शाहगंज ले गए। जहां इलाज के दौरान देर शाम मौत हो गई।

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