Jaunpur News: शराब की दुकान हटाने के लिए महिलाओं का प्रदर्शन
Jaunpur News: सुजानगंज में हरिपुर बाजार की महिलाओं और ग्रामीणों ने देसी शराब की दुकान हटाने के लिए प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि नशे में धुत लोग महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां करते हैं। पुलिस और जिला आबकारी विभाग ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया और मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।
Jaunpur News: सुजानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के हरिपुर बाजार में बुधवार को महिलाओं और ग्रामीणों ने देसी शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दुकान को आबादी क्षेत्र से हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि शराब के नशे में धुत लोग यहां से गुजरने वाली महिलाओं, लड़कियों और स्कूली छात्राओं पर अश्लील टिप्पणियां करते हैं। इसी कारण वे दुकान के संचालन का विरोध कर रही हैं। जानकारी मिलने पर सुजानगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई दर्जन महिलाओं और पुरुषों को समझा-बुझाकर शांत कराया और मामले में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
इसी बीच, जिला आबकारी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने स्थल का निरीक्षण की, प्रदर्शनकारियों की शिकायतें सुनीं और नियमानुसार जांच तथा आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रदर्शन में रेखा देवी, शीला देवी, सुरसती, सुशीला, जड़वाती, पूर्व प्रधान अर्जुन, राम अवतार, अखिलेश पांडेय और पंकज शर्मा सहित कई अन्य लोग शामिल थे।
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