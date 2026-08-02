Jaunpur News: भू-विवाद हंसिया से हमला, महिला गंभीर रूप से घायल
Jaunpur News: नेवढ़िया थाना क्षेत्र के विंद्रावन (गुतवन गांव) में भूमि विवाद में शनिवार की शाम दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने हंसिया, लाठी-
Jaunpur News: रामनगर। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के विंद्रावन (गुतवन गांव) में भूमि विवाद में शनिवार की शाम दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने हंसिया, लाठी-डंडे और ईंट से हमला कर दिया। हमले में शांति देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि बीच-बचाव करने पहुंचे लालचंद को भी चोटें आईं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित रमेश कुमार निवासी विंद्रावन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शनिवार देर शाम गांव के विजय, अजय, गजराज और कमला देवी जमीन विवाद को लेकर उनके घर पहुंचे।
आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचीं उनकी पत्नी शांति देवी पर आरोपियों ने हंसिया से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। बीच-बचाव में लालचंद को भी मारपीट में चोटें आईं। घायल शांति देवी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लालचंद का भी उपचार कराया गया। रमेश कुमार की तहरीर पर विजय, अजय, गजराज और कमला देवी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किया गया।
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